Dani Alves liet Europese topclubs schieten voor terugkeer naar Brazilië

Dani Alves koos eerder deze zomer voor een terugkeer naar Brazilië, waar hij een contract tot het einde van 2022 ondertekende bij São Paulo.

De 36-jarige vleugelverdediger, die transfervrij was na zijn vertrek bij Paris Saint-Germain, had ook voor een dienstverband bij of kunnen kiezen. In een video van de Players Tribune legt hij uit waarom hij voor een rentree op de Zuid-Amerikaanse velden koos.

"Ik wilde stabiliteit, zodat ik kon vechten voor een plek in de Braziliaanse selectie voor het WK van 2022. Dat was het startpunt van de zoektocht naar een nieuwe uitdaging. De meeste clubs hebben me geen aanbieding gedaan, omdat ze niet in me geloofden en denken dat ik een houdbaarheidsdatum heb. Maar dat bepaal ik zelf, ik ben vrij en kan zelf bepalen wanneer mijn carrière eindigt", stelt Alves, die zijn carrière in Brazilië begon bij Esporte Clube Bahia.

Vervolgens speelde de 115-voudig Braziliaans international voor achtereenvolgens , Barcelona, Juventus en Paris Saint-Germain. Gedurende zijn loopbaan bouwde Alves een waanzinnig palmares op. "Ik had de mogelijkheid om terug te keren bij Juventus en Barcelona. Maar het is niet zo dat ik zeg: oh prima, daar ga ik naartoe. Ik denk er eerst over na of ik me bij de club kan verbeteren, of er mogelijkheden zijn en of ik daar stabiliteit kan vinden."

"Ik heb alle aspecten afgewogen en op basis daarvan een besluit genomen", concludeert Alves. De vleugelverdediger maakte de beslissing eerder deze zomer na de Copa América, die Brazilië wist te winnen.

Alves zette bij São Paulo zijn handtekening onder een contract tot het einde van 2022 en wacht voorlopig nog op zijn officiële debuut voor de Braziliaanse club. Hij was tijdens de afgelopen interlandperiode wel van de partij bij de nationale ploeg van Brazilië.