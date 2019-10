Dani Alves genoot niet in Parijs: "Het zijn fucking racisten"

De Braziliaans international omschrijft het leven in de Franse hoofdstad als 'stressvol' en geeft de voorkeur aan Barcelona of Sevilla.

Dani Alves heeft onthuld dat hij het helemaal zijn niet naar zijn zin had in Parijs, waar hij de lokale bevolking ervaarde als 'fucking racisten'.

De 36-jarige rechtsback vertrok afgelopen zomer uit de Franse hoofdstad nadat hij enkele seizoen bij Paris Saint-Germain verbleef. Nu komt hij in zijn vaderland uit voor .

In de stad van het licht speelde hij uiteindelijk 48 wedstrijden in de . "Het is een stressvolle stad", blikt hij terug bij GQ Magazine. "Ik vond er niet veel aan."

"Als je een week naar Parijs gaat, is het de trip van je leven, maar het wordt vermoeiend als je er langere tijd blijft. Het doet me een beetje denken aan Sao Paulo, maar in Parijs zitten fucking racisten, heel veel."

"Tegen mij durfden ze niks te zeggen omdat ik ze de waarheid zou hebben verteld, maar ik zag het gebeuren bij mijn vrienden", vervolgt de Braziliaans international.

Tijdens zijn carrière was hij als speler van zelf ook eens slachtoffer van racisme, toen een supporter bananen naar hem gooide. Alves reageerde door de banaan af te pellen en op te eten.

Later zie hij daarover het volgende: "We hebben hier al een tijdje last van in Spanje. Je moet er met humor omgaan. Het is niet eenvoudig de zaken te veranderen, maar ze krijgen hun voldoening niet als je er geen belang aan hecht."

De Braziliaan speelde ook voor en en hij geeft de voorkeur aan die Spaanse steden. "De mensen daar zien er Braziliaans uit, leven het leven op straat en hebben een coole energie", vindt hij. "Ze zijn heel direct, maar ik heb het liever zo dan andersom."

Alves begon zijn carrière bij Bahia en werkte bij Sevilla aan de offensieve punten in zijn spel. Bij Barcelona groeide hij vervolgens uit tot een wereldster onder Pep Guardiola.

Een jaar bij volgde, maar zijn beste vorm liet hij daar niet zien. In Parijs kwam hij speltechnisch uit de verf en nu laat hij in de nadagen van zijn carrière ook weer mooie dingen zien in zijn vaderland.