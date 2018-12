"Dan wordt het pas onrustig rondom Giovanni van Bronckhorst"

Feyenoord lijkt het kampioenschap te kunnen vergeten, maar maakt nog wel kans op de KNVB Beker.

Het team van Giovanni van Bronckhorst neemt het donderdag in de achtste finale op tegen FC Utrecht en de druk is groot, weet ook John de Wolf. Feyenoord móet winnen, zegt de oud-verdediger in gesprek met de NOS .

"Anders is de club de rest van het seizoen een grijze muis, want dan hebben ze alleen nog de derde plaats om voor te voetballen." De Wolf had niet verwacht dat de 'kloof' tussen Feyenoord en de nummers een en twee van de Eredivisie zo groot zou zijn.



De club van Van Bronckhorst heeft acht en tien punten minder dan respectievelijk Ajax en PSV. Afgelopen zondag nog verloren de Kuipbewoners met 0-2 van Fortuna Sittard. "Het is niet te verklaren", aldus De Wolf. "Feyenoord zat in een flow, had van PSV gewonnen en deed weer een beetje mee om de titel. En vervolgens speel je zo matig."



De druk op Van Bronckhorst zal bij een uitschakeling in de beker verder toenemen, maar vooralsnog bespeurt De Wolf 'weinig negativiteit' over de coach: "Pas als de spelers gaan klagen over de trainer, weet je dat het onrustig wordt. Maar die signalen krijg ik helemaal niet. Daar verandert een uitschakeling door FC Utrecht weinig aan." Het duel gaat om 20.45 uur van start in De Kuip.