"Dan kun je beter je mond houden als Edwin van der Sar zijnde"

Willem van Hanegem vindt het onbegrijpelijk dat Ajax-supporters ervoor hebben gezorgd dat de mini-Klassieker op De Toekomst zaterdag gestaakt werd.

De oud-voetballer uit zijn zorgen over de gebeurtenissen in Amsterdam, maar spreekt in zijn column voor het Algemeen Dagblad ook zijn zorgen uit over de jeugdopleiding van . Verder geeft hij aan twijfels te hebben bij de aanstelling van Sjaak Troost als nieuwe technisch directeur in De Kuip.

Nadat familieleden van Feyenoord-talenten op de tribune op De Toekomst werden aangevallen en bedreigd, moesten zelfs trainers Dirk Kuyt en John Heitinga in actie komen om de boel te sussen. De onrust ontstond nadat Feyenoord dicht bij een doelpunt was en daar door de mensen op de tribune op werd gereageerd. "Treurig gewoon", aldus Van Hanegem. "De directie van zocht afgelopen seizoen een paar keer de publiciteit om duidelijk te maken dat bij de Klassieker in de Kuip weer fans van hun club aanwezig moeten zijn. Als je dan zelf, op eigen terrein, al niet kan zorgen dat die honderd raddraaiers wegblijven bij een jeugdwedstrijd, kun je beter je mond houden als Edwin van der Sar zijnde."



"Ik las afgelopen week een verontrustend verhaal in het NRC over de jeugdopleiding van Feyenoord. Kort samengevat: ze willen op Varkenoord niet met hun tijd mee en er gaat heel veel mis daar", meent de Kromme . "Ik ben eerlijk: ik krijg die verhalen ook te horen. Meer dan eens. Dat is jammer, zeker nu de club weer heeft besloten alles op de eigen jeugd te gooien."



Ook de aanstelling van Troost bij Feyenoord zint Van Hanegem niet. "Iedereen verdient een kans, maar ik ben eerlijk: ik sprong geen gat in de lucht toen ik hoorde dat Troost het nu zal gaan doen. Kijk, van mij hoeft ook niet alles te worden vernieuwd. Die kinderen van tien jaar die bij profclubs met zo'n zogenaamde Virtual Reality-bril op lopen die praktijksituaties nabootst, het zal allemaal wel. Maar alle nieuwe dingen tegenhouden, dat is ook onzin. En ik zie Troost de boel niet omgooien, zo is hij niet."