Dalmau blijft actief in Eredivisie: "Hij kiest ondanks interesse voor ons"

Adrián Dalmau vervolgt zijn loopbaan bij FC Utrecht, zo maken de Domstedelingen en Heracles Almelo dinsdagmiddag bekend via de officiële kanalen.

De Spaanse spits, die in zijn enige seizoen in Twentse dienst goed was voor negentien doelpunten, heeft zich voor drie jaar aan zijn nieuwe werkgever verbonden.

Het vertrek van de 25-jarige Dalmau uit Almelo komt niet uit de lucht vallen, aangezien de Spanjaard in de afgelopen weken nadrukkelijk aanstuurde op een vertrek. "Het is algemeen bekend dat de samenwerking tussen Adrián en de laatste weken niet verliep zoals we graag zien. Toch moeten we niet vergeten dat hij het afgelopen seizoen belangrijk is geweest voor ons. Knap, omdat hij daarvoor nog op het derde niveau van Spanje speelde. We wensen hem veel succes in zijn verdere carrière", reageert technisch manager Tim Gilissen op de transfer van Dalmau.



Voor is de aanvaller na Adam Maher en Václav Cerny de derde grote aanwinst voor het aankomende seizoen. Dalmau werd de afgelopen dagen genoemd bij clubs als Brescia, sc , Leganés en Granada, maar kiest dus voor een verhuizing naar de Domstad: "We zijn overtuigd van zijn kwaliteiten en zien bij Adrián de potentie om nog verder te groeien", laat directeur voetbalzaken Jordy Zuidam opgetogen weten.



"Ondanks dat er veel interesse in hem was, heeft hij voor ons gekozen. Hij gelooft in de ambities van de club. Wij zijn er bijzonder trots op dat we hem aan ons hebben verbonden en dat we samen met Adrián die ambities gaan nastreven." Heracles pikte Dalmau vorig jaar op bij het B-elftal van en de aanvaller kende in Twente het beste seizoen uit zijn loopbaan tot nu toe. De Spanjaard is in Utrecht de vervanger van Cyriel Dessers, die maandag juist de gang maakte naar Heracles. Lukas Görtler en Michiel Kramer zijn eveneens al vertrokken bij de nieuwe werkgever van trainer Johan van den Brom.