Daley Blind voelt zich 'genaaid': "Misschien kon hij de druk niet aan"

Daley Blind moest tegen Chelsea voortijdig de kleedkamer opzoeken vanwege een tweede gele kaart voor een overtreding op Tammy Abraham.

Joël Veltman kreeg tegelijkertijd een tweede gele kaart, voor een handsbal in het strafschopgebied. Blind is na afloop van het duel, dat uiteindelijk in 4-4 eindigde, in gesprek met het ANP nog steeds vol ongeloof.

"We zijn genaaid, net als in de thuiswedstrijd. En waar is de videoscheidsrechter als je hem nodig hebt? Het is een schande", verwijst Blind naar de ontmoeting in Amsterdam, waarin een treffer van Quincy Promes geannuleerd werd wegens buitenspel. "Ik heb de beelden gezien. En iedereen ziet dat mijn tegenstander eerst mij haakt. Dat is een overtreding dus. Dan kan Veltman geen hands meer maken. En hij maakte niet eens hands. Hij had zijn arm naast zijn lichaam."

"We moeten niet te veel over een scheidsrechter praten en altijd naar onszelf kijken. Maar in de thuiswedstrijd tegen waren er ook discutabele momenten. Ik weet niet wat het is, misschien kon die scheidsrechter de druk niet aan", vervolgt de verdediger annex middenvelder. Hij keek het slot van het duel uiteindelijk met Veltman in de kleedkamer en zag daar de in het eerste uur opgebouwde 1-4 voorsprong verdampen. Chelsea maakte zelfs nog de 5-4, maar die werd afgekeurd na inmenging van de VAR.

"Er hing een televisie in de kleedkamer. Joël en ik hadden het niet meer. Wat waren we gefrustreerd. Maar de complimenten aan de jongens die het op 4-4 hebben gehouden", stelt Blind. "Helaas zijn Joël en ik er tijdens de volgende wedstrijd tegen niet bij. Maar ik heb alle vertrouwen in onze vervangers."

"Wat jammer dat we hier niet hebben gewonnen. In een uitwedstrijd bij Chelsea met 4-1 voorstaan, dat doen niet veel teams. Jammer dat het zo is afgelopen."