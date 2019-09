Daley Blind: "Misschien denken ze in Eindhoven iets anders over voetbal dan wij"

Daley Blind zag zondagmiddag in de topper tegen PSV (1-1) een volwassen Ajax.

In de slotfase speelden de voetballers van het team van Erik ten Hag elkaar rustig de bal toe en dat leidde tot een klein fluitconcert van de fans van . "Het was een beetje de omgekeerde wereld", vertelt de verdediger in gesprek met Trouw.



"Het publiek floot volgens mij omdat wij niet gingen aanvallen, maar wij wilden onszelf niet in de vingers snijden met een gevaarlijke counter. We kozen voor zekerheid", legt Blind uit. verloor vorig seizoen met 3-0 in Eindhoven en wilde een nieuwe nederlaag voorkomen. "Misschien denken ze hier iets anders over voetbal dan wij, maar wij waren tevreden met een gelijkspel."



In gesprek met de Volkskrant legt Blind uit dat hij het niet veroordeelt. "Je moet altijd nederig blijven. Maar we waren de bovenliggende partij, we hadden meer verdiend dan een gelijkspel." De filosofie van Ajax voerde de boventoon in de eerste helft, zo stelde de Oranje-international. "We wilden het spel maken en hadden al voor rust kunnen scoren. Het was te verwachten dat PSV zou wachten op de omschakeling na balverlies bij ons."



"Het is hun goed recht, die ploeg is er ook goed in. PSV zakt in, laat de bal aan ons en je moet waken voor die ene counter. Toch scoorde PSV na één kans, pijnlijk dat het ons overkwam." Door het gelijkspel gaan beide ploegen samen aan kop in de met veertien punten uit zes wedstrijden. Ajax heeft een iets beter doelsaldo, waardoor de Amsterdammers , dat zaterdag won van (4-2), aflossen als lijstaanvoerder.



Ajax en PSV vervolgen de competitie woensdag met een thuiswedstrijd tegen respectievelijk Fortuna Sittard en . Die duels werden onlangs verschoven, omdat de KNVB Ajax en PSV meer rust gunde voor de play-offs in Europees verband.