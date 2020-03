Daley Blind: "Ik snap de vraag, maar het mag ook een keer klaar zijn"

Ajax verloor zondag met 0-2 van titelconcurrent AZ.

De Amsterdammers maakten wederom geen goede indruk en verkeren volgens menigeen in een diepe crisis, maar Erik ten Hag en Daley Blind houden hoop op een goede afloop.

Waar het om gaat, is dat we beter moeten gaan voetballen. Met meer vertrouwen moeten gaan spelen", zegt Ten Hag, geciteerd door de NOS.

"Na een aardig begin valt de goal heel onnodig aan de andere kant. We kregen daarna geen druk op . Deels is dat een tactisch verhaal. Maar we moeten zelf ook goede keuzes maken en initiatief nemen", stelt de trainer van .

Meer teams

Ook Blind erkent dat het spel van Ajax allesbehalve goed is, maar de verdediger gaat niet bij de pakken neerzitten. "Het is maart, we staan nog steeds bovenaan."

Blind kampte lange tijd met een ontstoken hartspier, maar heeft inmiddels alweer wat wedstrijden achter de rug. De stopper geeft aan dat zijn gezondheid geen issue meer hoeft te zijn. "Ik snap de vraag", reageert hij in gesprek met de NOS.

Lees beneden verder

"Ik moet vol aan de bak, maar ik voel me goed en fit. Ik loop er niet voor weg. Ik snap de vragen over mijn gezondheid, maar het mag ook een keer klaar zijn."

"Als het niet verantwoord is, dan houden de dokteren me binnen", benadrukt de Oranje-international, die met een foute pass de 0-1 van AZ inleidde. Blind erkent dat zijn spel niet optimaal is na zijn rentree op de velden.

"We moeten het ook niet overdrijven", repliceert Blind. "Ik heb het ook vaker aangegeven: ik ben de eerste die kritisch op mezelf is. Maar ik ga mezelf niet de put in praten."