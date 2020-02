Daley Blind herstelt snel en is terug in wedstrijdselectie van Ajax

Daley Blind is bij de wedstrijdselectie van Ajax bij het duel met FC Utrecht zondag, zo meldt trainer Erik ten Hag vrijdag.

"Ryan Babel is beschikbaar en Daley Blind keert terug in de wedstrijdselectie. Hij kan de volgende stap gaan zetten", aldus de coach, geciteerd door Voetbal International. Blind kampt sinds december met een ontstoken hartspier, maar blijkt nu al ver in zijn herstel.

De verdediger traint sinds vorige week weer mee bij de Amsterdamse club. Tijdens de -wedstrijd tegen in december moest Blind even naar de grond. Daarna werd een ontstoken hartspier geconstateerd, waardoor Blind lange tijd niet in actie mocht komen.

Ten Hag geeft vrijdag op de persconferentie aan dat de verdediger weer van de partij is.

