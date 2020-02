Daley Blind deelt sneer uit: "Dat kun je wel zeggen, maar het is zó frustrerend"

Daley Blind richt zich direct na Ajax' Europa League-wedstrijd op bezoek bij Getafe (2-0 nederlaag) tot scheidsrechter Ruddy Buque.

Volgens de linksbenige verdediger van had de arbiter uit Frankrijk de wedstrijd 'totaal niet onder controle'.

Nadat Blind allereerst erkent dat het voor Ajax in Spanje een 'frustrerende' avond was, begint de centrumverdediger voor de camera van Ajax TV direct en uit zichzelf over het optreden van Buque.

"Ik denk dat de scheidsrechter de wedstrijd niet onder controle had", sneert Blind, die zich ook heeft geërgerd aan het cynische spel van . "Het is een hele vervelende ploeg om tegen te spelen, dat wisten we."

"Ze gingen continu naar de grond, maar dat zijn geen dingen waar we ons aan moeten ergeren: we moeten naar onszelf kijken en we moeten kritisch zijn op onszelf. Wat we vandaag hebben laten zien, was niet het positiespel dat we kunnen spelen."

Ajax koos vandaag vaker dan gebruikelijk voor de lange bal. Dat was een bewuste keuze, zo zegt Blind. "Natuurlijk hebben we vaker gekozen voor een lange bal, want zij zijn gewoon heel sterk in het afjagen."

"Het was één op één: we konden daar profiteren. Maar we hielden de bal niet goed genoeg in de ploeg om echt tot voetballen te komen. In de tweede helft raakten zij wel wat vermoeider en kwam er ruimte om te voetballen. Maar te veel spelers waren vandaag niet goed genoeg aanwezig."

Volgens Blind was het voor Ajax moeilijk om zich niets aan te trekken van de provocaties van Getafe. "Je moet erin mee, je moet strijd leveren, de duels pakken en soms even naar de grond gaan. Maar zoals ik al zei: de scheidsrechter had de wedstrijd totaal niet onder controle."

"Je kunt wel zeggen dat je er niet in mee moet gaan, maar het is zó frustrerend als je niets doet en de scheidsrechter overal intrapt. Dat is gewoon heel lastig. Je moet je focussen op de momenten dat je wel aan het voetballen komt."

"Dan moet je je niet gaan ergeren. We kunnen onszelf verwijten dat we de bal niet lang genoeg in de ploeg hebben gehouden en niet echt grote mogelijkheden hebben gecreëerd."