Daley Blind deelt allerlei zielenroerselen in openhartig interview

Ajax start dinsdagavond het nieuwe Champions League-seizoen in eigen huis tegen Lille OSC.

De Amsterdammers wistervorig jaar furore te maken in datzelfde miljardenbal. Daley Blind kan de pijn van de dramatische uitschakeling tegen in de halve finale nog goed voor de geest halen. Blind erkent slapeloze nachten te hebben gehad na de dramatische eliminatie.

wist de heenwedstrijd in Londen met 0-1 te winnen, maar verloor in de Johan Cruijff ArenA met 2-3 door een hattrick van Lucas Moura. In de slotseconden sloeg de Braziliaanse aanvaller voor de derde keer toe en dompelde hij de ploeg van trainer Erik ten Hag in diepe rouw. "We waren zo dicht bij de finale van de . Wat met Ajax, in deze tijd, toch minder realistisch is dan voorheen", zegt Blind in een openhartig interview met de Volkskrant .

Lees beneden verder

"Met veel jeugd, met jongens van de club, ook mijn eigen club. Om daarmee de finale te halen, was zo bijzonder geweest. Met het voetbal dat we wilden spelen. Aanvallend, attractief voor het publiek", stelt de verdediger, die vlak daarna veel werd aangesproken op het Champions League-avontuur. "Op vakantie in Italië zeiden zoveel mensen, op straat of in een restaurant: jullie hadden onze harten veroverd. Ze waren supporter van Ajax geworden."

Blind moest na de uitschakeling zijn emoties in eerste instantie in bedwang houden. "Meestal zijn we nog even boven (het spelershome) na de wedstrijd. Ik zei tegen mijn familie: ik kom niet, geen zin in. Ga maar alvast in de auto zitten, ik kom er zo aan. Na de media ben ik in de auto in tranen uitgebarsten. Mijn vrouw reed. Ik zei: schat, zeg maar niets vanavond. Ik heb een biertje opengetrokken, tv gekeken. Een serie of zo. Ik weet het niet eens meer. Dit blijft nog heel lang pijn doen."

De stopper beleefde ook memorabele momenten vorig seizoen, zoals de 1-4 overwinning tegen . "Ik was er ook bij toen we jaren daarvoor werden afgeslacht in dat stadion. Nu was daar het moment waarop wij als spelers naar elkaar keken en dachten: dit kan weleens heel bijzonder worden." Ook voor en Cristiano Ronaldo was Ajax niet bang. "We keken elkaar weer aan. Ook dit kunnen wij. Er zat zoveel zelfvertrouwen in het elftal, zoveel geloof in het plan van spelen."