'Daishawn Redan vertrekt voor miljoenen van Chelsea naar Bundesliga'

Daishawn Redan gaat Chelsea deze zomer verlaten, zo verzekert Kicker woensdag.

Volgens de Duitse sportkrant gaat de achttienjarige Nederlandse spits zijn loopbaan voortzetten bij . Redan kan voor vijf seizoenen tekenen bij de -club en gaat ongeveer tweeënhalf miljoen euro kosten.

Redan maakte in 2017 de overstap van naar the Blues , dat onder meer Paris Saint-Germain, en wist af te troeven in de strijd om de handtekening van de aanvaller. Het contract van de Nederlandse aanvaller, die afgelopen seizoen vijf doelpunten maakte in acht duels in de UEFA Youth League, liep op Stamford Bridge nog twee seizoenen door. Hij speelde nooit een officiële wedstrijd in het eerste van .



De jeugdinternational van Oranje Onder-19 werd de afgelopen maanden door meer clubs intensief gevolgd. In maart verschenen berichten in de Engelse media dat , met Marcel Brands als director of football, naar verluidt tien miljoen euro wilde neerleggen voor Redan. Ook volgde hem naar verluidt met bovenmatige interesse. BILD wist destijds te melden dat een huurdeal met Chelsea in overweging nam, al kwam dit nimmer van de grond.



Mocht Redan daadwerkelijk naar Duitsland verhuizen, dan krijgt hij te maken met landgenoten Karim Rekik en Javairô Dilrosun. Dilrosun heeft eveneens een verleden in de jeugdopleiding van Ajax. Rekik maakte in 2017 de overstap van richting Berlijn en is doorgaans een vaste waarde in het hart van de defensie.