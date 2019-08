Daishawn Redan krijgt concurrentie van recordaankoop bij Hertha BSC

Dodi Lukebakio heeft zich aan Hertha BSC verbonden, zo meldt de Duitse club donderdag via de officiële kanalen.

De 21-jarige aanvaller is afkomstig van , dat naar verluidt circa twintig miljoen euro overhoudt aan de transfer. Lukebakio, vorig seizoen uitgeleend aan , tekent in Berlijn een contract met de duur van vijf seizoenen en is in een klap de duurste aankoop in de clubgeschiedenis van Hertha.

"Lukebakio is een dynamische speler die niet alleen doelpunten maakt, maar tevens oog heeft voor zijn ploeggenoten. Hij heeft zich vorig seizoen bewezen in de en zijn dan ook blij dat Dodi voor Hertha heeft gekozen. We zijn ervan overtuigd dat hij zich hier nog verder kan ontwikkelen", aldus Hertha-directeur Michael Preetz in een reactie op de clubsite.

"Hertha is een grote club in Duitsland en ze hebben er alles aan gedaan om mij hierheen te halen. Daardoor was de keuze voor mij snel gemaakt", reageert Lukebakio op zijn overgang.

"Ik wil mijzelf hier bewijzen en bovenal veel doelpunten maken." Lukebakio kwam afgelopen seizoen tot tien doelpunten namens Fortuna, met onder meer een hattrick tegen .

De komst van Lukebakio is wellicht slecht nieuws voor Daishawn Redan, die onlangs de overstap maakte van naar Hertha en nu hevige concurrentie ondervindt voor de spitspositie. Het is overigens niet de verwachting dat Redan gelijk als volwaardig speler van de A-selectie wordt gezien. Bij Hertha staan ook Karim Rekik en Javairô Dilrosun onder contract.