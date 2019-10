Daily Telegraph: Liverpool denkt aan unieke oplossing in 'fixture chaos'

Liverpool bereikte woensdagavond ten koste van Arsenal de kwartfinale van de EFL Cup.

Bij de loting voor de laatste acht werden the Reds gekoppeld aan Aston Villa, maar het valt niet mee om een speeldatum voor dat duel te vinden. neemt namelijk deel aan het WK voor clubteams en is daardoor volgens de Daily Telegraph van plan om twee wedstrijden op hetzelfde moment te spelen.

De kwartfinales van de EFL Cup worden afgewerkt op 17 of 18 december. Liverpool staat op 18 december in Qatar in de halve finale van het WK voor clubteams, tegen een nog onbekende tegenstander. Het is voor de koploper van de Premier League dus in principe onmogelijk om in die dagen aan te treden in de EFL Cup. Er zijn momenteel gesprekken gaande over een oplossing en Liverpool heeft een bijzondere optie in gedachten om de fixture chaos op te lossen: op hetzelfde moment met twee verschillende teams op twee verschillende plaatsen spelen.

Lees beneden verder

Op dit moment lijkt 8 januari de enige datum waarop Aston Villa en Liverpool elkaar zouden treffen, al moeten op dat moment eigenlijk al de heenwedstrijden van de halve finales van de EFL Cup afgewerkt worden. Voor Liverpool is het geen probleem om een elftal met jonge spelers tegen Aston Villa te laten aantreden op 17 of 18 december, daar manager Jürgen Klopp tegen (5-5, overwinning na strafschoppen) ook al de nodige jeugdspelers in zijn basiself opnam.

Liverpool heeft in dat geval 36 spelers nodig om beide wedstrijdselectie te kunnen vullen, terwijl er ook iemand als manager moet meereizen naar Aston Villa. De Daily Telegraph meldt overigens dat het voor de hand ligt dat het duel tussen Aston Villa en Liverpool verplaatst wordt naar januari, al moet het programma van de EFL Cup dan wel op de schop. De druk op de EFL neemt toe, omdat Liverpool bij monde van Klopp al gedreigd heeft om zijn team terug te trekken uit het toernooi. De Premier League en de Engelse voetbalbond (FA) zijn ook betrokken bij de gesprekken en hun voorkeur ligt duidelijk bij het verplaatsen naar 8 januari.

"Als ze geen fatsoenlijke datum kunnen vinden, en dan bedoel ik niet op Eerste Kerstdag om drie uur 's nachts, dan kunnen we die wedstrijd niet spelen. Onze opponenten zullen dan doorgaan. We willen geen slachtoffer worden van dit probleem. Ik denk ook dat veel mensen van de organisatie van de Premier League vanavond naar de tv keken en hoopten dat Arsenal door zou gaan. Sorry", zo sprak Klopp na afloop van het duel met Arsenal.