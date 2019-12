Daily Telegraph: Besluit van Chong kan 'enorme klap' voor Solskjaer vormen

Manchester United moet steeds meer gaan vrezen voor het vertrek van Tahith Chong en Angel Gomes, zo weet de Daily Telegraph te melden.

De Nederlandse vleugelaanvaller wordt begeerd door , terwijl Gomes in de belangstelling van en zou staan. Het vertrek van de twee jonge talenten zou een 'enorme klap' zijn voor manager Ole Gunnar Solskjaer.

Zowel Gomes als Chong is momenteel bij in het bezit van een aflopend contract. Het betekent dat ze allebei vanaf januari vrij zijn om met andere clubs te praten over een transfervrije overstap.

De Daily Telegraph weet te melden dat er voor Chong en Gomes, die goede vrienden zijn, in ieder geval voldoende belangstelling zal zijn. Solskjaer benadrukte onlangs dat hij het tweetal dolgraag langer aan Manchester United wil binden. "Het zijn spelers die we willen behouden, ze zijn talenten en Manchester United-jongens."

Een transfervrij vertrek van Chong en Gomes zou een 'enorme klap' vormen voor Solskjaer. De Noorse manager van Manchester United heeft de twee jongelingen dit seizoen al enkele keren speeltijd in de hoofdmacht gegeven. Chong kwam voorlopig zes optredens, terwijl Gomes dit seizoen vier keer zijn opwachting maakte in het eerste elftal van the Red Devils .

Ze zijn er echter nog niet in geslaagd om een vaste plaats te veroveren in het elftal van Solskjaer, ondanks dat Chong en Gomes samen met Mason Greenwood en Brandon Williams een prominente rol speelden tijdens de voorbereiding.

De toekomst van de twee talenten is niet de enige zorg voor Solskjaer in aanloop naar de winterse transferwindow. Manchester United is bereid afscheid te nemen van Nemanja Matic, Ashley Young en Marcos Rojo, terwijl ook Paul Pogba andermaal gelinkt wordt aan een vertrek.

Daar tegenover moet de komst van Erling Braut Haaland staan. Manchester United strijdt met , en Juventus om de handtekening van de negentienjarige spits van Red Bull Salzburg.