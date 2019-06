Daily Mirror: Wereld kent binnen zeven dagen een nieuwe duurste verdediger

Harry Maguire wordt komende week de duurste verdediger ter wereld, zo stelt de Daily Mirror zondag.

Volgens de krant maakt de mandekker van binnen zeven dagen de overstap naar . Met de transfer zou een bedrag van 80 miljoen pond zijn gemoeid, omgerekend 89,5 miljoen euro. Het zou de hoogste transfersom ooit zijn voor een verdediger.



Momenteel is Virgil van Dijk nog de duurste verdediger aller tijden: telde circa 84,5 miljoen euro neer om de aanvoerder van Oranje in januari 2018 over te nemen van . Manchester City is bereid om nog verder te gaan voor Maguire, omdat de twintigvoudig international van Engeland bovenaan de verlanglijst van trainer Josep Guardiola staat. De oefenmeester ziet Maguire als de ideale opvolger van de vertrokken Vincent Kompany, zo klinkt het.



Rivaal leek aanvankelijk de beste papieren te hebben om Maguire binnen te halen. The Red Devils bereikten echter geen akkoord met Leicester over een transfersom en dus zag Guardiola een mogelijkheid om tussenbeide te komen. Ondertussen is Maguire zelf ook overtuigd van de stap naar het Etihad Stadium. Hoewel hij in september nog een nieuw, vijfjarig contract tekende bij Leicester, zou hij aan vrienden hebben verteld dat het aanbod van Manchester City simpelweg te goed is om af te slaan.



Maguire kan bij de regerend kampioen van Engeland een weeksalaris van 280.000 pond opstrijken, omgerekend circa 313.000 euro. De 26-jarige stopper, die sinds 2017 voor Leicester speelt nadat hij overkwam van Hull City, verwacht prijzen te kunnen pakken bij Manchester City en ziet de overstap als de kans om zijn droom in vervulling te brengen om in de te spelen. Na zijn komst is Manchester City naar verluidt nog niet klaar. De club staat ook op het punt om zeventig miljoen euro te betalen voor Rodri van .