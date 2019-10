Daily Mail waarschuwt voor drie 'new kids' van Ajax: "Nu al sensationeel"

Chelsea gaat woensdag op bezoek bij Ajax in het kader van de Champions League.

De Amsterdammers wisten vorig seizoen met een plek in de halve finale te imponeren in het miljardenbal. De Daily Mail waarschuwt de Londenaren dat ook deze voetbaljaargang veel kwaliteiten heeft en wijst onder meer naar enkele new kids on the block.

De Engelse krant wijst naar drie talenten die in het heden of in de toekomst het ver kunnen schoppen in het Europese voetbal. Het dagblad begint met Sergiño Dest, die dit seizoen zijn doorbraak beleeft. "Op achttienjarige leeftijd is de rechtsback nu al sensationeel."

"Hij heeft een angstaanjagende versnelling in huis, rappe voeten en is niet bang om met een trucje langs zijn tegenstander te gaan", zo klinkt de analyse, al plaatst de Daily Mail ook een kanttekening. "Aangezien Ajax vaak domineert met balbezit, moet zijn defensieve spel nog echt onder een microscoop bekeken worden."

"Frank Lampard heeft misschien wel één of twee plannetjes om hem te testen. Maar alles wijst erop dat Dest de potentie heeft om de absolute top te halen." Naast Dest wordt ook Perr Schuurs aangehaald. Hoewel de verdediger weinig speelt bij het eerste, ziet de Daily Mail een topper in wording.

Lees beneden verder

"Velen geloven dat Schuurs de rechtmatige troonopvolger van De Ligt is, maar hij wordt langzaam ingewerkt. De negentienjarige heeft dit seizoen één keer een basisplaats gehad en heeft veel gelijkenissen die zijn voorganger een van de meest begeerde verdedigers van Europa maakte."

"Met zijn lengte heeft hij een indrukwekkende aanwezigheid, maar daarnaast kan hij ook uitstekend passes versturen." Tot slot wijst de Daily Mail naar David Neres. "De Braziliaanse vleugelspeler is een genot om naar te kijken. Hij heeft dit seizoen wederom een stap in zijn ontwikkeling gezet."

"Zijn scala aan vaardigheden is adembenemend. Hij begint ook de juiste momenten te herkennen om scherp te zijn in plaats van soms onnodige risico's te nemen. Op 22-jarige leeftijd is hij bekender bij de fans dan Dest en Schuurs; hij kan een cruciale rol spelen in het succes van Ajax dit seizoen."