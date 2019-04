Daily Mail verklapt: Virgil van Dijk is PFA Player of the Year

Virgil van Dijk is verkozen tot PFA Player of the Year, zo meldt de Daily Mail woensdagavond.

De officiële bekendmaking is pas op donderdag, maar de krant claimt de uitslag te kennen en meldt dat Van Dijk zijn concurrenten Sadio Mané ( ), Sergio Agüero, Bernardo Silva, Raheem Sterling (allen ) en Eden Hazard ( ) heeft afgetroefd. De verdediger volgt ploeggenoot Mohamed Salah op als winnaar van de prestigieuze prijs.

Dennis Bergkamp (1998), Ruud van Nistelrooij (2002) en Robin van Persie (2012) waren tot dusver de enige Nederlandse spelers die ooit de PFA Players' Player of the Year-award wisten te winnen. Van Dijk was bij de bookmakers de favoriet om er met de ereprijs vandoor te gaan. Hij geldt dit seizoen als rots in de branding bij Liverpool, dat nog in de race is om de landstitel en van alle clubs het minste aantal doelpunten incasseerde in de Premier League.



Van Dijk is na Salah, Luis Suárez (2013/14), Steven Gerrard (2005/06), John Barnes (1987/88), Ian Rush (1983/84), Kenny Dalglish (1982/83) en Terry McDermott (1979/80) de negende speler van Liverpool die zich de beste speler van het jaar mag noemen. De winnaar wordt bepaald door spelers die lid zijn van vakbond PFA. De uitreiking van de bokaal vindt zondag plaats in het Grosvenor House Hotel in Londen.



De Engelse spelersvakbond maakte eerder ook de shortlist bekend voor de PFA Young Player of the Year-award. Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Bernardo Silva, Sterling (allebei Manchester City), David Brooks ( ), Marcus Rashford ( ) en Declan Rice ( ) zijn de zes genomineerden voor deze prijs. De winnaar van die award is nog niet bekend. Bij de vrouwen is Vivianne Miedema van in de race voor de PFA Players' Player of the Year-award.