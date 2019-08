Daily Mail onthult torenhoge wekelijkse kosten voor overbodige Sánchez

Manchester United zit nog steeds in de maag met Alexis Sánchez.

The Red Devils willen de dertigjarige vleugelaanvaller graag lozen, maar geen enkele club is bereid om een hoge transfersom of een fors salaris op tafel te leggen. De Daily Mail onthult vrijdagochtend wat Sánchez wekelijks bijgeschreven krijgt bij om te verklaren waarom een vertrek voorlopig ver weg is.

Sánchez werd door Manchester United anderhalf jaar geleden overgenomen van . Om af te troeven, liet men Henrikh Mkhitaryan de omgekeerde weg bewandelen en kreeg de Chileense aanvaller een megacontract aangeboden. Nu Sánchez er tot dusver niet in geslaagd is om te overtuigen in het shirt van Manchester United, vormt zijn torenhoge salaris een obstakel om een transfer tot stond te brengen. De Engelse topclub is volgens de Daily Mail wekelijks 611.000 euro kwijt aan Sánchez.

Dit salaris bestaat voornamelijk uit een basisbedrag van 327.000 euro. Bij het ondertekenen van zijn vierjarige contract heeft Manchester United zich tevens gecommitteerd aan een bedrag van 5,4 miljoen per jaar voor de portretrechten van Sánchez, wat betekent dat hij hier 109.000 euro per week ontvangt. Zaakwaarnemer Fernando Felicevich ontvangt gedurende de contractduur een bedrag van 5,4 miljoen, wat neerkomt op 23.320 euro per week. Andere bonussen en verzekeringen laten het wekelijkse bedrag oplopen tot 611.000 euro, al kan dit nog hoger worden.

Zo heeft Sánchez bijvoorbeeld ook een bonus van 5,4 miljoen in zijn contract, die geactiveerd wordt als hij meer dan dertig basisplaatsen heeft tijdens een seizoen. Voorlopig is het daar nog niet van gekomen en met slechts 5 doelpunten in 45 officiële wedstrijden verloopt het dienstverband van de Chileen op Old Trafford uitermate teleurstellend. Manchester United heeft Sánchez naar verluidt aangetrokken om de Zuid-Amerikaanse markt te veroveren, daar de Spaanse topclubs dat continent in principe domineren.

Bij Manchester United heeft men inmiddels de hoop opgegeven dat Sánchez nog zijn draai zal vinden. , en zijn weliswaar geïnteresseerd in de aanvaller, maar zijn geenszins bereid om een torenhoge transfersom of een megasalaris op tafel te leggen. Bij Manchester United hoeft Sánchez in ieder geval niet te rekenen op een basisplaats, want manager Ole Gunnar Solskjaer heeft in zijn plannen geen plaats voor de aanvaller.