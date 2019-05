'Dagen van Valverde bij Barcelona zijn geteld; opvolger al benaderd'

Ernesto Valverde en Barcelona gaan uit elkaar, zo weten diverse Spaanse media dinsdagochtend te melden.

Volgens Sport krijgt de trainer van de clubleiding te horen dat hij zijn tot medio 2020 doorlopende contract niet mag uitdienen. Reden voor de breuk tussen beide partijen zijn de tegenvallende prestaties in de en de verloren finale van de . Het duo Roberto Martínez en Thierry Henry moet Valverde naar verluidt opvolgen in Camp Nou.



verspeelde in de halve finale een 3-0 voorsprong tegen en ging afgelopen zaterdag met 2-1 onderuit in de finale van de Copa del Rey. Met slechts de landstitel neemt men in Barcelona geen genoegen, ook al sprak voorzitter Josep Bartomeu andere woorden. “Ik heb altijd gezegd dat Ernesto een contract heeft voor aankomend seizoen, hij is de trainer. Ik moet er vandaag (zaterdag, red.) ook bij zeggen dat ik niet denk dat deze nederlaag zijn schuld is”, zei hij na de verloren bekerfinale.



De woorden van de voorzitter lijken niets waard, want Spaanse media zijn ervan overtuigd dat Valverde moet vertrekken. Volgens Sport is Martínez al benaderd om volgend seizoen op de bank te zitten bij Barça. De bondscoach van België kan in het Camp Nou gaan samenwerken met Henry, met wie hij al samenwerkte bij de Rode Duivels. Henry speelde zelf van 2007 tot 2010 voor de Catalanen en kent de club daardoor goed. Journalist Jota Jordi vertelt in het Spaanse televisieprogramma El Chirnguito dat Valverde binnen twee dagen te horen krijgt dat hij moet vertrekken.



Valverde was sinds medio 2017 trainer van Barcelona, dat hem overnam van Athletic Club. Vorig seizoen leidde hij de club naar de Spaanse titel en de eindzege in de Copa del Rey. Een nieuwe dubbel zat er dit seizoen niet in. Vorig seizoen kwam zijn ploeg niet verder dan de kwartfinale in de Champions League. Na een 4-1 thuiszege op , ging Barcelona met 3-0 onderuit in de return in het Stadio Olimpico.