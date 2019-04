"Daaruit bleek dat Juventus niet in alles Ajax- en Neres-proof was"

Ajax heeft zich woensdagavond kranig verweerd tegen de Italiaanse grootmacht Juventus.

Zoals vaker dit seizoen maakten de Amsterdammers een fantastische indruk in de , al was het niet genoeg voor een overwinning. De pas van een hamstringblessure herstelde Cristiano Ronaldo tekende vlak voor rust voor de 1-0, waarna David Neres in het tweede bedrijf voor de 1-1 zorgde. "Europa-proof betekende nog niet Ronaldo-proof. Zo bleek voor rust in de Johan Cruijff ArenA", schrijft Valentijn Driessen in De Telegraaf .

Voor het eerst sinds veertien jaar verscheen in de kwartfinale van de Champions League. Nadat titelhouder in de achtste finales werd uitgeschakeld, werd het team van Erik ten Hag gekoppeld aan , een van de topfavorieten voor dit seizoen. La Vecchia Signora heeft Ronaldo in huis gehaald om de Champions League te winnen en het was juist de Portugees die vlak voor rust de score opende. "Geen schande, hoewel Ronaldo vijftien dagen geleden in het shirt van Portugal het veld verliet met een hamstringblessure, ernstig van aard zoals het zich liet aanzien", aldus Driessen.



Ronaldo herstelde razendsnel en had in Amsterdam aan één moment genoeg om te scoren. "Een schande voor Ajax? Geenszins. Zoals de ploeg van Ten Hag zich manifesteerde, met lef, druk naar voren, aanvallende intenties met en zonder bal en dominant spel, maakte Ajax in Europa reclame voor alles waar Ajax voor staat", schrijft hij in de krant. "Ajax legde met die filosofie enkele zwakheden bij Juventus bloot, waaruit bleek dat de ploeg niet in alles Ajax- en Neres-proof was. David Neres zette Joao Cancelo zo onder druk dat hij balverlies leed. Op de huid gezeten door drie Italianen schoot de Braziliaans international na een rush schitterend raak met rechts."



Juventus is door het 1-1 gelijkspel de favoriet om de halve finales te bereiken. Toch denkt Driessen dat Ajax allesbehalve kansloos is in het Allianz Stadium. "Waarom zou in Turijn een herhaling van de magische avond in Madrid niet mogelijk zijn? Durft Ajax op z'n Ajax te spelen bij Juve, dan zijn de Amsterdammers niet kansloos voor een plaats in de halve finales."