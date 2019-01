"Daar zag je al spelers van Ajax naast hun schoenen lopen"

Aad de Mos kijkt er niet van op dat Ajax er zondag niet in slaagde om Feyenoord te verslaan. De Amsterdammers beleefden een dramatische middag.

Na de remise van vorige week tegen sc Heerenveen (4-4) werd het in De Kuip 6-2 voor Feyenoord. De Mos voorspeelde voor de winterstop nog dat Ajax de dubbel zou pakken, maar de oud-trainer stelt nu bij ALLsportsradio dat hij bij de trip van de Amsterdammers naar de Verenigde Staten al problemen zag bij de oefenwedstrijden tegen Flamengo en Sao Paulo.



"Daar zag je al spelers die naast hun schoenen gingen lopen, niet meer hun taken uitvoerden. Veel tegengoals. Dat heeft de trainer (Erik ten Hag, red.) niet kunnen stoppen in de competitie. Dus dat is zorgwekkend", aldus De Mos.



De trainer in ruste zag dat Feyenoord bijna alle duels won. De belangrijkste spelers van Ajax gaven niet thuis, aldus De Mos. "Ik heb Hakim Ziyech niet gezien, Dusan Tadic niet gezien, Frenkie de Jong die alleen maar met de scheidsrechter (Danny Makkelie, red.) bezig was... Ajax was niet meer aan het voetballen." In gesprek met RTL Nieuws vervolgt De Mos zijn verhaal dat er sprake is van 'gemakzucht' bij Ajax.



De Mos denkt dat Ajax door het 'lichte programma' kan herstellen. "Met clubs als NAC, ADO en VVV. Ze moeten vol aan de bak en goede cijfers neerzetten. Ajax moet weer druk gaan zetten, met zijn allen. Zoals ze voor de winterstop deden", aldus De Mos, die het vertrek van Maximilian Wöber niet begrijpt. "Hij is beter dan Magallán. Hij is niet gewend om door te dekken, het is bij Ajax heel ander voetbal in Zuid-Amerika."