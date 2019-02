"Daar had Ten Hag al moeten ingrijpen, maar dat heeft hij niet gedaan"

Ajax is bijzonder moeizaam aan de tweede seizoenshelft begonnen en analist Aad de Mos geeft daar trainer Erik ten Hag de schuld van.

Op het verrassende 4-4 gelijkspel in eigen stadion tegen sc Heerenveen volgde een 6-2 nederlaag op bezoek bij Feyenoord. De Mos wijst in gesprek met de NOS naar het winterse trainingskamp in de Verenigde Staten als een van de verklaringen voor de huidige problemen voor het elftal van trainer Erik ten Hag.

"Ten Hag heeft niet gezien wat zich in Amerika heeft afgespeeld. Daar is iedereen in oefenwedstrijden begonnen met het verwaarlozen van zijn taken. Daar had hij al moeten ingrijpen, maar dat heeft hij niet gedaan. Dat heeft zich vertaald in tien tegengoals in de competitie en nu is het te laat", stelt De Mos. De oefenmeester in ruste is van mening dat de staf 'alerter' had moeten zijn in Florida en dat men 'oorlog had moeten maken'.



"Topcoaches doen dat van tevoren, die voelen dat, die ruiken dat. Ten Hag rekende er waarschijnlijk op dat het in de competitie wel zou meevallen", gaat de voormalig trainer van onder meer Ajax, PSV, Vitesse en Sparta Rotterdam. Hij gelooft niet dat de transferperikelen binnen de selectie van de Amsterdammers invloed hebben op de huidige prestaties. "Ze hebben allemaal een transfer in hun hoofd zitten, of negentig procent van de spelers, omdat ze jong en kwalitatief goed zijn. Dat heeft er niets mee te maken."



De Mos denkt ook dat de uitzonderingspositie van Hakim Ziyech en Dusan Tadic onder Ten Hag een belangrijke rol speelt. "Dat zij nooit gewisseld worden, ook als ze slecht spelen. De coach wisselt niet naar wat hij ziet tijdens de wedstrijd. Daardoor wordt hij niet meer serieus genomen", stelt De Mos, die niet de schuld bij de defensie wil leggen. "Hun grote kracht was dat ze met z'n allen de tegenstander aan het afjagen waren, zodat die niet tot voetballen kwam. Dat is er nu helemaal niet meer, dat hebben ze verwaarloosd."