Cyprioten lachen om nieuwskop van UEFA na duel tussen APOEL en Ajax

Op Cyprus wordt APOEL Nicosia alom bewierookt na de wedstrijd tegen Ajax van dinsdagavond.

De regerend kampioen speelde voor eigen publiek met 0-0 gelijk in de laatste voorronde van de , maar had meerdere grote kansen om het duel naar zich toe te trekken.

De Cypriotische media zijn van mening dat APOEL meer recht had op de overwinning dan , terwijl vanuit de spelersgroep optimistische geluiden klinken over de return van volgende week in de Johan Cruijff ArenA.

Op het eiland wordt gelachen om de manier waarop de UEFA verslag deed van de wedstrijd. 'Ajax in bedwang gehouden door APOEL', schreef de Europese voetbalbond dinsdagavond in het artikel waarin de wedstrijden in de laatste voorronde werden besproken.

"De UEFA heeft de wedstrijd waarschijnlijk niet gezien", schrijft Phileleftheros, de grootste krant op Cyprus, met een knipoog. "Dat Ajax niet heeft gescoord, is natuurlijk een knappe prestatie van APOEL. Maar de kop had waarschijnlijk moeten zijn: 'APOEL in bedwang gehouden door Ajax'.

Het Cypriotische Sigma TV spreekt op de eigen website van een 'oneerlijke 0-0'. Men stipt aan dat Ajax aanvankelijk het initiatief nam, maar dat APOEL vervolgens duidelijk de betere kansen had. De krant Politis is het daarmee eens.

"Voor degenen die de wedstrijd niet hebben gezien: het mag klinken als overdrijven, maar de waarheid is dat APOEL teleurgesteld mag zijn na de 0-0. APOEL oogde flitsend tegen de kampioen van Nederland en kreeg grote kansen om een historische overwinning uit het vuur te slepen."

Goede mogelijkheden waren er met name na rust voor APOEL. Nadat de bal eerst nog vlak voor de doellijn was weggehaald, mocht Ajax bijvoorbeeld opgelucht ademhalen toen Giorgios Merkis de lat trof. Lucas Souza dwong André Onana vervolgens tot twee knappe reddingen.

"Ik vind dat we heel goed hebben gespeeld", aldus aanvoerder Nicholas Ioannou op de website van de UEFA. "We verdedigden heel goed en kregen aan de andere kant goede kansen om te scoren. We hadden het geluk niet mee. We gaan naar Amsterdam met het doel om ons te kwalificeren voor het hoofdtoernooi."

"We gaan daarheen om een doelpunt te maken en dan hebben de kwalificatie in zicht", aldus aanvaller Linus Halenius. "Het wordt moeilijk, maar we geloven erin." Voormalig -middenvelder Uros Matic vult aan: "We hebben een paar rustdagen, voordat we op reis gaan. We blijven dromen."

Trainer Thomas Doll is 'heel blij' met het optreden van zijn ploeg. "Ajax is een van de beste ploegen in Europa. We moeten niet vergeten hoe makkelijk ze vorig seizoen wonnen op bezoek bij en . Ik heb niet het idee dat we een gelijkspel hebben gestolen. We verdienden dit resultaat en hadden misschien nog kunnen winnen, als we iets meer vertrouwen hadden."