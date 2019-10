Curtis Anderson: "Ik denk dat Engeland zeker een kans heeft om het WK te winnen"

In een interview met Goal zegt Curtis Anderson dat er geen limiet is aan wat zijn voormalige teamgenoten kunnen bereiken op het hoogste niveau.

Curtis Anderson is bekender met het kwaliteit van de volgende generatie Engelse sterren dan de meeste en hij twijfelt er niet aan dat zij het land naar de winst van het WK kunnen leiden.

De doelman had een basisplaats in het elftal met spelers als Jadon Sancho, Callum Hudson-Odoi, Rhian Brewster en Phil Foden dat twee jaar geleden in India het WK Onder-17 wist te winnen.

Die ploeg versloeg enkele van de beste teams ter wereld en vernederde Spanje zelfs in de finale, toen Foden tweemaal scoorde tijdens een 5-2 overwinning. Anderson was zelf een sleutelspeler en redde en benutte een strafschop in de zege op Japan na strafschoppen in de achtste finales.

"Dat team was ongelooflijk", vertelt de negentienjarige exclusief aan Goal "We hadden Rhian Brewster, die net aan het doorbreken was bij , Emile Smith-Rowe bij , Morgan Gibbs-White bij : iedereen in die ploeg speelt nu in hun eerste teams om zijn er dichtbij."

"Ik denk dat dat team, zolang ze doorgaan in de richting waarin ze gaan, we zeker een kans hebben om over een paar jaar het WK te winnen. Wanneer iedereen een beetje volwassen wordt en je een aantal ervaren spelers toevoegt die er al zijn, is alles mogelijk."

Als doelman weet Anderson dat hij geduldiger moet zijn dat zijn teamgenoten voor zijn kans om te schitteren, maar hij twijfelt er niet aan dat hij deel kan uitmaken van de opwindende toekomst van Engeland.

De negentienjarige speelde in de opleiding van met Sancho en Foed, maar besloot in maart de moedige stap te zetten om de club te verlaten voor de Amerikaanse club Charlotte Independence.

Zijn trainer werd na tien wedstrijden ontslagen en Anderson is nu terug in Engeland, waar hij traint met Blackburn Rovert en een aantal clubs uit de Championship geïnteresseerd zijn om hem vast te leggen wanneer de transfermarkt in januari weer open gaat.

Het vertrekken bij City was moeilijk, geeft hij toe, maar Anderson is vastbesloten om al op jonge leeftijd minuten te spelen in plaats van te wachten in een reserveteam.

"Het was moeilijk om City te verlaten omdat het mijn hele leven was", zegt hij. "Ik verliet mijn ouders op twaalfjarige leeftijd om naar Manchester te verhuizen. Het was een goede omgeving omdat ik heel snel volwassen werd."

"Maar ik weet waar ik naartoe wil en ik dacht niet dat blijven het beste voor me zou zijn. Het is iets anders dan het zijn van een veldspeler, waar je twintig minuten kunt spelen. Daarom ging ik naar Amerika om wedstrijden te spelen; je moet iets hebben dat je onderscheidt van alle anderen."

Anderson zou zelfs het voorbeeld overwegen om voormalig teamgenoot Sancho naar Duitsland te volgen, het land dat volgens hem de beste keepers ter wereld voortbrengt.

De overstap van Sancho naar was zo'n succes dat een aantal jonge Britse spelers dezelfde overstap naar de hebben gemaakt. Anderson heeft er nooit aan getwijfeld dat de vleugelspeler voorbestemd was voor de top, maar vindt dat de Engelse international de eer verdient om zijn geluk in een ander land te beproeven.

"We wisten allemaal dat hij erg goed was en hij wist ook dat hij erg goed was", legt Anderson uit. "Phil Foden doet het heel goed bij City, hij zit in de selectie, maar hij is goed genoeg om te spelen en hij speelt niet."

"Sancho is goed genoeg om te spelen, maar als hij nog steeds bij City was, weten we niet of hij zou spelen. Daar is Leroy Sané, Raheem Sterling, Bernardo Silva. Ging hij spelen als hij achttien of negentien jaar oud was? Waarschijnlijk niet. Dus ging hij naar Dortmund en pakte zijn kans."

"Hij geloofde en steunde zichzelf om het ergens anders te maken en veel spelers beginnen nu naar die weg te kijken, terwijl ze dat in het verleden misschien niet hadden gedaan."

Anderson verwacht echter nog steeds dat Foden vroeg of laat zijn doorbraak maakt in het eerste team van City, vanwege de intelligentie en het balgevoel van de middenvelder.

"Je kon altijd zien dat hij mijlenver op iedereen voorliep met zijn voeten en in zijn hoofd", zegt de doelman enthousiast. "Hij was altijd heel goed. Hij begon pas echt bij hogere leeftijdsklassen te spelen tot hij ongeveer zestien of zeventien was, omdat hij erg klein was."

"Hij is nog steeds vrij klein, maar nu weet hij zijn lengte in zijn voordeel te gebruiken. Hij is zo snel met zijn voeten en staat zo ver op iedereen voor dat het niet meer uitmaakt."

De route van Anderson naar de Premier League duurt langer. De man die voor 53.000 mensen een strafschop keer op weg naar de winst van het WK Onder-17, twijfelt er niet aan dat hij sommige van zijn voormalige teamgenoten kan volgen om de nationale ploeg van Engeland te bereiken.

's Dean Henderson geldt als een inpiratie voor Anderson. Hij speelde drie jaar geleden op het zesde niveau van Engeland en is nu een kandidaat voor de ploeg van Gareht Southgate.

"Hij speelde bij Stockport County, ging naar de League Two, League One, Championship en nu de Premier League", zo weet Anderson. "Ik twijfel er niet aan dat ik hetzelfde kan doen zodra ik mijn kans krijg."

"Ik twijfel niet aan mezelf. Ik weet dat zodra ik mijn kans krijg, ik op huurbasis ga naar de lagere competities, het goed zal doen en de top zal bereiken."