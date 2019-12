'Curieuze situatie' bij PSV: "Van Bommel zag het duidelijk niet in hem zitten"

PSV heeft een slechte eerste seizoenshelft achter de rug.

De Eindhovenaren zijn uitgeschakeld in Europa en bezetten momenteel de teleurstellende derde plek in de , met zeven en tien punten achterstand op respectievelijk en . Rik Elfrink constateert dat er veel is misgegaan bij , dat na de 3-1 nederlaag tegen besloot trainer Mark van Bommel te ontslaan.

Veel spelers die PSV in de zomer heeft verwelkomd, stelden teleur, concludeert de journalist in het Eindhovens Dagblad . Ook de rol van routinier Ibrahim Afellay, die tot volgend jaar zomer vastligt, was kleiner dan verwacht. "Van Bommel zag het duidelijk niet in hem zitten", meent de PSV-watcher. "Nu Ernest Faber er is, zie je dat-ie iets meer speeltijd krijgt."

"Maar ja, het is natuurlijk toch een beetje een curieuze situatie, een aanvoerder die voortdurend op de bank heeft gezeten. Daar heeft van Bommel zich misrekend. Hij had natuurlijk gedacht dat Afellay wel eens een bepalende rol zou kunnen spelen. In kleine ruimtes is-ie nog steeds goed, begrijp ik. Maar zodra de ruimtes groter worden, zijn er toch wat twijfels."

Ook de keeperskwestie rond het verloren duel met was een dieptepunt volgens Elfrink. "Ik weet niet wat er nou uiteindelijk erger was: het passeren van Jeroen Zoet en de manier waarop dat ging of de slechte fase waarin hij zat. Tjonge jonge, ik heb nog nooit zo'n kolderieke situatie gezien. Dat die jongen daar in de bus eindigde."

Volgens Elfrink was het wel logisch dat Zoet na slechte optredens werd gepasseerd ten faveure van Lars Unnerstall. "Op dat passeren viel niks af te dingen en volgens mij begreep-ie dat zelf ook wel na een dag teleurstelling. Maar dat hij in de bus is geëindigd en dat gedoe daarna dat-ie derde keeper was... Wat mij betreft slaat dat nergens op. Jeroen Zoet is altijd goed geweest voor PSV."