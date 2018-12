Cultheld hangt schoenen aan de wilgen: "Doet pijn om afscheid te nemen"

Jos Hooiveld hangt zijn voetbalschoenen aan de wilgen.

De 35-jarige verdediger is sinds 1 december clubloos, nadat zijn contract bij het Amerikaanse Orange County afliep, en heeft besloten om er geen avontuur meer aan vast te plakken. Via Instagram maakt Hooiveld zondagmiddag zijn besluit kenbaar om te stoppen als voetballer.

Hooiveld begon zijn profcarrière in 2003 bij sc Heerenveen, waarvoor hij veertien competitieduels speelde. De Friezen verhuurden hem tussen 2004 en 2006 aan het toenmalige FC Zwolle, waarvoor hij 45 keer in actie kwam. In januari 2017 keerde hij in dienst van FC Twente terug in de Eredivisie, waarvoor hij in anderhalf jaar tot 21 competitieduels in het eerste elftal kwam. In de daartussen liggende jaren speelde hij onder meer in de Schotse en Engelse Premier League, voor respectievelijk Celtic en voor Southampton. Voor Oranje Onder-19 kwam hij viermaal in actie.



Landstitels won Hooiveld in Finland (in 2008 met Inter Turku), Zweden (2009, AIK) en Denemarken (2011, FC Kopenhagen). Afgelopen zomer tekende hij bij Orange County in Californië, dat uitkomt op het tweede niveau. "Nu 2019 eraan komt, is het een goed moment om een nieuwe weg in te slaan", schrijft Hooiveld. "Ik wil uit mijn comfortzone stappen en iets nieuws proberen. Professioneel voetbal is sinds mijn achttiende al deel van mijn leven. Nu, achttien jaar later, doet het pijn om er afscheid van te nemen. Maar aan alle goede dingen komt een einde."



"Voetbal heeft me alles gegeven wat ik kon wensen, maar ik heb er ook veel door moeten missen. Ik heb bijna twaalf jaar in het buitenland gezeten, ver weg van mijn moeder, vader en broer. Ik wil hen het meest bedanken, samen met mijn meisje en de moeder van mijn twee kinderen, die me in het laatste deel van mijn avontuur overal achterna is gereisd", vervolgt de man die in Nederland bekendstaat als cultheld. "Mijn leven is verrijkt door het voetbal. Ik heb zoveel gezien en zoveel mensen ontmoet die ik voor eeuwig dankbaar ben. Elke minuut die ik op het veld stond, in het shirt van wat mijn favoriete clubs zijn geworden, was een eer. Ik zal ze voor altijd koesteren."