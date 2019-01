Cuco Martina keert op huurbasis terug bij Feyenoord

Feyenoord heeft zich voor de rest van het seizoen versterkt met Cuco Martina. De 29-jarige verdediger komt op huurbasis over van Everton.

Dat hebben beide clubs inmiddels bekendgemaakt via hun officiële kanalen. In de eerste seizoenshelft werd Martina uitgeleend aan Stoke City.



Martina hoopte bij de club uit de Championship structureel minuten te maken en kwam achttien wedstrijden in actie voor the Potters . In de afgelopen drie competitiewedstrijden behoorde de 38-voudig international en aanvoerder van de nationale ploeg van Curaçao niet eens tot de wedstrijdselectie van manager Nathan Jones.



Feyenoord huurt Cuco Martina voor de rest van dit seizoen van @Everton.



📝 Details ⤵️#WelkomCuco https://t.co/hhLopQU0OH — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 31 januari 2019

Martina is bij Feyenoord de vervanger van Eric Botteghin, die dit voetbaljaar niet meer in actie kan komen wegens een knieblessure. Rhu-endly 'Cuco' Martina speelde in de jeugdopleiding van Feyenoord, maar maakte zijn debuut in het betaald voetbal bij RBC Roosendaal.Hierna voetbalde hij voor RKC Waalwijk, FC Twente, Southampton en dus Everton en Stoke. Martina, wiens enige prijs uit zijn loopbaan de Caribbean Cup uit 2017 is, heeft bij Everton nog een contract tot medio 2020.