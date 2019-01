Crystal Palace-doelman in het nauw na 'nazigroet' tijdens etentje

Wayne Hennessey is in opspraak geraakt. De doelman van Crystal Palace zou tijdens een teamuitje een Nazi-groet hebben gemaakt.

"We hebben zaterdag met de spelersgroep gegeten en tijdens het eten is er een foto van ons genomen. Ik zwaaide en riep naar de persoon die de foto nam, maar hield tegelijkertijd mijn hand voor mijn mond om niet teveel lawaai te maken. Het is duidelijk geworden dat ik op het door de camera vastgelegde moment een volledig ongepast gebaar lijk te maken", stelt Hennessey via Twitter.



Crystal Palace keeper Wayne Hennessey has denied making a Nazi salute in a photo posted by team-mate Max Meyer.https://t.co/1j94I6MkCM pic.twitter.com/EB1auVhOhd — BBC Sport (@BBCSport) 7 januari 2019

"Ik kan iedereen verzekeren dat ik zoiets nooit zou doen en iedere gelijkenis met dit gebaar is puur toeval. Liefde en vrede", zo besluit de doelman zijn verklaring. De selectie van Crystal Palace ging na de 1-0 overwinning op Grimsby Town in de FA Cup een hapje eten en een foto van dit uitje werd door Meyer gedeeld via social media. Al snel daarna werd de pose van Hennessey opgepikt en verspreid via social media.Ondanks dat Hennessey zelf ontkent iets fout te hebben gedaan, moet hij wel vrezen dat dit een staartje krijgt. Volgensis het aannemelijk dat Crystal Palace een onderzoek instelt naar het voorval. Daarnaast zou de doelman zelfs moeten vrezen voor vervolging door de Engelse voetbalbond (FA). Hennessey stond dit seizoen tot dusver in zestien wedstrijden onder de lat bij Crystal Palace.