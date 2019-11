Cruzeiro stelt alles in het werk om Ajax anderhalf miljoen te kunnen betalen

Cruzeiro wil Luis Manuel Orejuela na dit kalenderjaar graag behouden, zo weet het Braziliaanse Terra te melden.

De 24-jarige Colombiaanse vleugelverdediger is tot het einde van 2019 door de verhuurd en er is een gedeeltelijke optie tot koop in de overeenkomst opgenomen. kampt echter met financiële problemen en zoekt nog een investeerder om de gewenste transfersom aan Ajax te kunnen betalen.

Voor een bedrag van anderhalf miljoen euro kan Cruzeiro Orejuela overnemen van Ajax, al krijgt men daarmee wel maar vijftig procent van zijn transferrechten in handen. Omdat het om een relatief bescheiden bedrag gaat, heeft men er bij de Braziliaanse club vertrouwen in dat een investeerder hiervoor garant wil staan. Overigens moet de geldschieter niet alleen bijspringen om Orejuela bij Cruzeiro te kunnen houden, want de club heeft tevens een achterstand opgelopen bij het uitbetalen van de salarissen.

"We hebben de optie om vijftig procent van zijn transferrechten over te nemen. Ik probeer dat mogelijk te maken, het heeft prioriteit. Eigenlijk heb ik er niet aan gedacht om hem niet hier te houden. We willen de optie activeren, als de financiële situatie het toelaat. Orejuela heeft me verteld dat hij bij Cruzeiro wil blijven. Er bestaat in principe geen speculatie over of hij blijft, maar ik kan niks beloven. Ik ben bezig met sponsors en investeerders, want hij is een belangrijke speler voor ons", zegt Cruzeiro-voorzitter Zezé Perrella in gesprek met Radio Itatiaia.

De tijd begint wel te dringen voor Cruzeiro, want de huurperiode van Orejuela verloopt eind december. De vleugelverdediger speelde dit seizoen twintig officiële wedstrijden voor de Braziliaanse club. Het contract van Orejuela bij Ajax loopt nog tot medio 2022, maar tot dusver kwam hij niet verder dan vier optredens in de hoofdmacht van de Amsterdammers.

Ajax telde in de zomer van 2017 ruim 3,5 miljoen euro neer om Orejuela over te nemen van Deportivo Cali.