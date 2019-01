Crouch keert op 38-jarige leeftijd terug in Premier League

Peter Crouch speelt tot het einde van dit seizoen voor Burnley. Voor de boomlange spits is het zijn zevende club in de Premier League.

Crouch, die woensdag 38 jaar werd, droeg eerder de clubkleuren van Tottenham Hotspur, Aston Villa, Southampton, Liverpool, Portsmouth en Stoke City. Met laatstgenoemde club degradeerde de Engelsman afgelopen seizoen naar de Championship.



Waar Crouch van Stoke City naar Burnley verkast, bewandelt Sam Vokes de omgekeerde weg. De aanvaller werd al langere tijd in verband gebracht met een uitgaande transfer en heeft dus in the Potters een nieuwe werkgever gevonden. Vokes speelde sinds juli 2012 voor the Clarets en startte dit seizoen in tien Premier League-wedstrijden.



Crouch heeft tot op heden 462 wedstrijden gespeeld in de Premier League. In deze duels wist de veteraan 108 keer te scoren. De 42-voudig international van Engeland, die nog tot komende zomer onder contract stond bij Stoke City, speelde sinds medio 2011 voor de huidige nummer vijftien van de Championship.De Engelsman speelde in totaal 261 wedstrijden voor Stoke City, waarin hij 61 keer scoorde en 27 keer een medespeler in stelling wist te brengen. De veteraan gold bij onder meer Portsmouth, Tottenham Hotspur en Liverpool als een handige targetman. Voor die clubs wist hij respectievelijk 33 keer, 24 keer en 42 keer het net te vinden.