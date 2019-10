"Critici kunnen wat mij betreft oprotten" - Artistieke Berbatov voelde zich niet begrepen

Zijn lome speelstijl zorgde voor verdeelde meningen toen hij in Engeland speelde en de Bulgaar vindt zelf dat hij verkeerd is beoordeeld.

"Ik was een artiest op het veld", zegt Dimitar Berbatov vroeg in een uitgebreid interview over zijn voetballeven. De voormalige superster toont onbegrip voor wat hij ziet als onterechte meningen over zijn speelstijl.

Terwijl sommigen van hem hielden, leken anderen niet te begrijpen waar het bij hem allemaal om ging. Zijn verdiensten en talenten werden uitvoerig besproken toen hij schitterde bij en vervolgens .

Zelfs Sir Alex Ferguson had gemengde gevoelens bij Berbatov. De Schot kwam hoogstpersoonlijk op 'deadline day' in 2008 naar het vliegveld om de Bulgaar over te halen om af te wijzen en voor Manchester United te kiezen. Maar toen United in 2011 de -finale haalde, zat Berbatov tot zijn grote woede niet bij de wedstrijdselectie.

De spits wist echter dat hij dankzij dat speltype de absolute top had gehaald en dat hij die stijl met 'flicks and tricks' niet wilde veranderen.

"Ik was een artiest op het veld", vertelt Berbatov aan Goal. "In het begin realiseerde ik me dat nog niet, maar het was belangrijk voor mij om iets anders te doen. Als je naar mij kijkt, val je niet in slaap en zap je niet naar een andere zender. Het kan een kleine beweging zijn, een detail, hoe ik de bal controleer of hoe ik een pass geef."

"Ik wilde dat de mensen zouden zeggen: 'Wauw, dat wil ik proberen'. Dan zie je dat het niet zo makkelijk is als het lijkt. Dat is wat ik wilde doen. Het had geen invloed op mijn spel, want dit is wie ik ben. Ik heb mijn eigen manier waarop ik naar het voetbal kijk en niet iedereen ziet het op dezelfde manier."

"Iedereen is anders. Het heeft me geholpen om bij één van de grootste clubs ter wereld terecht te komen. Natuurlijk kun je niet met elf artiesten op het veld staan. Dat gaat niet gebeuren. Je hebt geen elf spelers zoals ik nodig."

"Je hebt ook agressie nodig. Een pestkop die een tand mist en gras en bloed aan zijn shirt heeft. Je vraagt aan iemand als Vida (Nemanja Vidic, red.): 'Gaat alles goed?' en hij zegt: 'I am f*cking great'. Je waardeert wat hij voor je doet. Hij verovert de bal, geeft 'm aan jou. Daarna kun jij de magie doen."

Als je via Google zoekt op 'Berbatov assist', komt er maar één moment naar boven. Zijn weergaloze beweging om in 2008 tegen West Ham op de achterlijn een man te passeren en Cristiano Ronaldo te bedienen, leek een actie die alleen Berbatov kon produceren.

Zijn stijl neigde te worden gecompenseerd door een andere aanvaller met een meer vasthoudende houding. Meestal iemand die op de bal jaagde en speelde als een nummer 10. Wayne Rooney en Robbie Keane springen eruit als je terugdenkt aan grote aanvalspartners van de Bulgaar, maar zelf noemt hij ook een andere oud-collega.

"In Engeland had ik Wayne Rooney en Robbie Keane. Zelfs als je buiten het veld weinig met elkaar praat, respecteer je elkaar voor wat je tijdens een wedstrijd kan doen. Je ziet wat de ander kan en je helpt elkaar om beter te worden. Zo help je het team en profiteert iedereen ervan."

"Bij had ik een geweldige samenwerking met Franca. We scoorden aan de lopende band. We hebben een keer gesloopt: 4-1 en allebei scoorden we twee keer. Hij sprak geen Engels of Duits, dus buiten het veld zeiden we geen woord tegen elkaar. Letterlijk niets, echt waar."

"Ik zag hoe hij trainde en hij zag ook hoe ik speelde. Als we dan samen op het veld stonden... Man, het leek wel alsof we met elkaar sliepen. Ik genoot er enorm van om met die jongen te voetballen. Ongelooflijk."

Berbatov wordt gezien als één van de grootste voetballers die Bulgarije ooit heeft voortgebracht. In zijn periode in Engeland won hij vijf hoofdprijzen. De oud-prof is trots op zijn prestaties en hij ziet de gewonnen Gouden Schoen tijdens United's kampioensjaar 2010/11 als zijn mooiste moment.

Toch genoot de nu 38-jarige Berbatov het meest van het seizoen 2002/03, toen hij Bayer Leverkusen een jaar na de verloren Champions League-finale tegen behoedde voor degradatie uit de .

Terwijl het Engelse voetbal steeds meer afstand nam van de drinkcultuur van de jaren '90 werden videogames en golf steeds populairder in het privéleven van veel voetballers.

Maar voor de wat meer introverte Berbatov waren tekenen en lezen zijn belangrijkste bezigheden. Iets waarvan hij vandaag de dag nog steeds kan genieten.

"Ik was een hele verlegen jongen, ik probeerde daar altijd uit te groeien", zegt hij. "Ik sprak niet met veel mensen en ik probeerde mijn wereld buiten het voetbal privé te houden."

"Op sommige gebieden in mijn leven ben ik nu nog precies hetzelfde, maar ik sta nu wel meer open voor een gesprek en voor sociale contacten met mensen. Ik vind dat ik dat tijdens mijn actieve carrière meer had moeten doen."

Dat beeld van een buitenstaander beïnvloedde de manier waarop Berbatov door de kenners in Engeland werd beoordeeld. Hij vindt dat critici die hem bekeken vaak niet in staat waren om zijn bijdrage eerlijk te analyseren.

"Waarschijnlijk is dat omdat ik niet speelde zoals Rooney of Carlos Tevez. Ik vond dat niet leuk, want ik kan nu wel zes of zeven spelers van wereldklasse noemen die in een wedstrijd minder meters maken dan ik destijds. Als je iemand zo'n stempel geeft, blijft het hangen. Ook als het niet waar is."

"Die mensen kunnen wat mij betreft oprotten. Sommige mensen snappen het gewoon niet en doen alsof ze slim zijn. Ik checkte na iedere wedstrijd mijn statistieken en elke wedstrijd liep ik wel tien of elf kilometer. Het maakt voor mij geen verschil. Ik was meer bezig met hoe ik moest bewegen en ruimte kon creëren."

"Of met hoe ik een assist of een goede pass kon geven. Het ging niet alleen maar om doelpunten. Ik weet wanneer ik goed of slecht speelde. Ik was realistisch en ik wist waar ik stond in de voetbalwereld. Ik wilde mezelf altijd blijven ontwikkelen."

Ondanks zijn felle taalgebruik zit Berbatov er relaxed bij als hij vervolgens vertelt over zijn leven na het voetbal. De 78-voudig international, die inmiddels vader is van twee dochters, heeft de afgelopen jaren niet stilgezeten.

De stylist staat op het punt om zijn UEFA A-licentie te krijgen en hij overweegt dus een carrière als trainer te beginnen. Zakelijke belangen heeft hij ook, onder meer als ambassadeur voor Betfair. Berbatov speelde bovendien in een film en hij heeft een autobiografie geschreven die tot nu toe nog alleen in zijn moedertaal beschikbaar is.

"Ik had vier scenes in de film en ik heb er echt van genoten, omdat het nieuw voor me was", zegt hij over zijn verschijning in Revolution X. "Ik verwacht niet dat ik zoiets nog een keer doe, nu ik het een keer heb meegemaakt."

"Mijn ambities liggen nog steeds in de voetbalwereld. Misschien probeer ik in de toekomst manager of directeur te worden. Ik heb een diploma in sportmanagement en ik ben nu bezig met mijn trainerspapieren. Ik studeer daarom nu in Sofia."

"Ik ga mijn A-licentie halen en daarna heb ik alleen nog mijn Pro-licentie nodig. Dan ben ik er klaar voor. Je weet nooit wat er gebeurt, ik moet me er wel op voorbereiden. Ik probeer te schrijven over trainingsschema's en dergelijke dingen. Je moet jezelf blijven en vasthouden aan je filosofie."

"Op dit moment studeer ik dus en ik heb mensen om me heen die dat ook doen. Ik heb een plan in mijn hoofd hoe ik het wil gaan doen. Je moet op het juiste moment op de juiste plek zijn. Kijk maar naar Pep Guardiola en Zinédine Zidane bij en Real Madrid."

"Ik heb het naar mijn zin in Sofia, maar mijn trainersambities liggen in Engeland. De mensen kennen me daar en ze hebben respect voor me. En ik houd ervan om er te wonen. Londen is één van de beste steden ter wereld."

Het is jammer dat Berbatov geen PR-bureau inhuurde om een sterk beeld van hem te maken dat vervormde als hij zich na wedstrijden terugtrok in de schaduw. Toch blijft hij vastbesloten om zichzelf te blijven terwijl hij zich aanpast aan veranderingen in coaching, in een poging om terug te keren in het Engelse voetbal.

