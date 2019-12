Cristiano Ronaldo wil genieten en onthult toekomstplannen in Dubai

Cristiano Ronaldo zit vol plannen na zijn actieve loopbaan als profvoetballer, zo liet hij zaterdag op de Dubai International Sports Conference weten.

De 34-jarige vedette van en het nationale elftal van Portugal is uit op een carrière in Hollywood en wil daarmee in de voetsporen van oud-voetballers als Vinnie Jones, Eric Cantona en David Beckham.

"Ik hoop dat ik nog meer dan vijftig jaar mag leven en ik wil me voorbereiden op obstakels in een nieuw leven. Ik wil dingen doen waarvan ik niet weet hoe ze moeten. Daarvoor moet je uit je comfortzone stappen en jezelf uitdagen."

"Bijvoorbeeld, acteren in een Hollywood-film. Maar je moet een goede voorbereiding treffen, je moet de Engelse taal tot in de perfectie beheersen om ook een topprestatie te kunnen leveren en je moet niet nerveus zijn."

"In het voetbal ben ik nooit nerveus. Dat is immers iets waar ik mij heel mijn leven op heb voorbereid." Hoewel Ronaldo al aan de periode na zijn voetbaltijdperk denkt, blijft hij naar eigen zeggen over dezelfde winnaarsmentaliteit beschikken.

"Er is leven na het voetbal. Een meer of minder gaat mij niet gelukkiger maken, maar uiteraard wil ik die prijs wel winnen." Hij heeft er veel voor moeten laten.

"Je moet zeventig procent van je leven aan voetbal en het onderhouden van je lichaam besteden. Kennismaken met je lichaam. Niet alle sporters willen of kunnen dat opbrengen."

Ronaldo benadrukt dat de reden van zijn succes 'geen geheim is'. "Er komt ook geen geluk bij kijken. Het is veel en hard werken, maar ook betrokkenheid en passie."

"En uiteraard ook een zeer hoge motivatie. Het is geen toeval dat ik overal prijzen heb gewonnen. Als je een kampioen bent, win je overal", aldus de Portugees.

Lees beneden verder

Ronaldo weet als geen ander dat hij over minder dan twee maanden zijn 35e verjaardag viert en het einde van zijn loopbaan met rasse schreden nadert.

"Als je ziet dat je lichaam niet op dezelfde manier reageert als je in je hoofd voor ogen hebt, moet je dat inzien en beseffen. Ik hoef richting niemand meer iets te bewijzen, behalve richting mezelf en mijn familie."

"Nu mag ik genieten. Ik heb geen slechte jaren, dat is de waarheid en dat komt omdat ik goede voorbereidingen tref."