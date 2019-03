Cristiano Ronaldo valt geblesseerd uit; duel met Ajax mogelijk in gevaar

Cristiano Ronaldo is maandagavond geblesseerd uitgevallen in de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Portugal en Servië.

De aanvoerder moest het veld na een half uur spelen verlaten met een hamstringblessure. De ernst van de blessure is vooralsnog onduidelijk en het is afwachten hoe lang de aanvaller buitenspel staat, maar de kans is aanwezig dat hij in ieder geval het heenduel met in de kwartfinales van de moet laten schieten.

Ronaldo raakte geblesseerd toen hij op volle snelheid achter de bal aan ging. Hinkend staakte hij zijn sprint en na een blessurebehandeling liet hij zich vervangen door Pizzi. Portugal stond op dat moment op een 0-1 achterstand. Ajacied Dusan Tadic had Servië al vroeg in de wedstrijd vanaf elf meter op voorsprong geschoten.

De blessure van Ronaldo betekent slecht nieuws voor . Afhankelijk van de ernst van de kwetsuur staat de aanvaller voorlopig aan de kant. De herstelperiode van een hamstringblessure is per persoon verschillend, maar de kans aanzienlijk dat hij niet tijdig fit is voor de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Champions League tegen Ajax. De ploeg van trainer Erik ten Hag ontvangt La Vecchia Signora op woensdag 10 april in de Johan Cruijff ArenA. De return in het Allianz Stadium volgt een week later, op dinsdag 16 april.

Eerder leek het heenduel met Ajax voor Ronaldo al in gevaar te komen nadat de UEFA een onderzoek naar hem was gestart vanwege een gebaar dat hij maakte in de return van de achtste finales van het miljardenbal tegen . De Europese voetbalbond besloot hem niet te schorsen, maar te bestraffen met een boete van 20.000 euro.