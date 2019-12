Cristiano Ronaldo praat met DAZN over Matthijs de Ligt en dronken bui

Cristiano Ronaldo kan bij zichzelf als voetballer geen enkele tekortkoming ontdekken.

In een interview met DAZN benadrukt de vedette van en het nationale elftal van Portugal dat heel zijn leven in het teken van voetbal staat. "Voorheen zag ik voetbal als vermaak en nu heb ik andere prioriteiten: het winnen van prijzen en aan de top staan. Ik heb geen tekortkomingen: ik ben altijd een professional", claimt Ronaldo.

In gesprek met de bekende voetbalpresentatrice Diletta Leotta passeren tal van onderwerpen de revue. Zo krijgt Ronaldo de vraag wie de beste verdediger van de is. "De hardste verdedigers zijn degenen met wie ik elke dag train: Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini en Matthijs de Ligt. Voorheen zou ik alleen Chiellini hebben gezegd, maar ik kan nu alle drie zeggen omdat ik ze elke dag zie en elke dag met ze train."

"De beste voetballer van de Serie A? Ik ben verkozen, dus voorlopig ben ik het", lachte Ronaldo. "Ik ben de spelers in de Serie A dankbaar dat ze mij hebben gekozen. Maar er zijn veel meer voetballers die heel goed zijn."

Een loopbaan als trainer ambieert hij niet. "Nee, ik denk het niet. Althans, dat zeg ik nu. Wellicht verander ik in de toekomst van gedachten. Je kan nooit nooit zeggen. Wat voor trainer ik zou zijn? Een motiverende trainer. Ik houd van voetbal en daar zou ik de nadruk op leggen: de schoonheid van het spel en de motivatie."

Ook als dertiger is Ronaldo het plezier in voetbal nog niet verloren. "Nogmaals, ik houd van voetbal. Als dat niet het geval zou zijn, zou het moeilijker zijn. Ik doe wat ik leuk vind en daar krijg ik voor betaald. Ik kan niet ongelukkig zijn."

"Kritiek maakt onderdeel uit van het spel, maar je moet positief zijn. Zo is voetbal. Ik weet wie ik ben en aan het einde van het verhaal zullen ze zeggen: 'chapeau'."

Ronaldo sleepte een half jaar geleden zijn eerste landstitel in Italië in de wacht. "Ik was de eerste voetballer ooit met landstitels in Italië, Engeland en Spanje. Ik zeg altijd hetzelfde: een prijs is een prijs en ik houd van prijzen winnen. Mijn moeder was die dag heel gelukkig, ze volgt me altijd. Ook hier in Turijn. In Spanje zette ik mezelf heel erg onder druk. Ik zei tegen mezelf: 'morgen moet je winnen en je moet scoren'. Ik wist waarom ik dat deed. Nu denk ik ook aan andere dingen, zoals mijn kinderen. Het is nu anders."

De dag van de winst van het EK, medio 2016, zal hij nooit meer vergeten. "Dat is voor mij de allerbelangrijkste prijs die ik ooit heb gewonnen. Die avond lachte ik, huilde ik, maakte ik mij zorgen... En daarna werd ik dronken, logisch. Ik had zo veel vocht verloren en na een glas champagne was ik al dronken."

"Ik drink vrijwel nooit, maar die avond was heel speciaal: de allerbelangrijkste avond in mijn loopbaan."