Cristiano Ronaldo met Juventus mee naar Amsterdam

Cristiano Ronaldo reist met Juventus mee naar Amsterdam voor de wedstrijd tegen Ajax.

De aanvaller is fit genoeg om mee te doen in de Johan Cruijff ArenA, maar dat geldt niet voor Giorgio Chiellini. De aanvoerder liep maandag een kuitblessure op tijdens de training en is er niet bij. Emre Can, Martin Cácares en Andrea Barzagli ontbreken eveneens.

Over de inzetbaarheid van Ronaldo was de afgelopen weken veel te doen. De Portugees raakte tijdens de interlandperiode geblesseerd aan zijn hamstring tegen Servië, maar na afloop wist hij het al zeker: hij zou hoe dan ook op tijd fit zijn voor de dubbele ontmoeting met de ploeg van Erik ten Hag. Ronaldo heeft zijn doel gehaald en stapt dinsdagmiddag op het vliegtuig. Ook Douglas Costa, achter wiens naam een vraagteken stond, is op tijd fit.

Het gemis Chiellini is echter een flinke domper voor trainer Massimiliano Allegri. De trainer heeft Daniele Rugani als alternatief achter de hand, omdat Cáceres en Barzagli al langer in de ziekenboeg zitten. Emre Can viel zaterdag uit in de wedstrijd tegen (2-1 zege) en zijn enkelblessure houdt hem tegen aan de kant, zo is duidelijk geworden.

begon om 12.15 uur aan de afsluitende training en vliegt om 16.30 uur richting Nederland. Vanaf 18.40 uur staat de persconferentie van de Italiaanse grootmacht op het programma. Woensdagavond wacht de eerste ontmoeting in de kwartfinale van de ; zes dagen treffen beide clubs elkaar in Turijn en wordt bepaald wie naar de halve finale gaat.