Cristiano Ronaldo levert met goal en assist grote bijdrage aan zege Juve

Juventus heeft de voorsprong op Napoli uit weten te breiden tot elf punten. Grote man aan Turijnse zijde was wederom Cristiano Ronaldo.

Een dag nadat de Napolitanen met 0-0 gelijk hadden gespeeld tegen Fiorentina won de koploper van de Serie A met 0-3 op bezoek bij Sassuolo. Ronaldo werd de held door zelf de 0-2 voor zijn rekening te nemen en de 0-3 van Emre Can kwam ook tot stand dankzij de Portugees. De 0-1 was daarvoor al op naam van Sami Khedira komen te staan nadat de Duitser de rebound op een schot van Ronaldo binnen kon schieten.

Juventus kende, met Paulo Dybala opnieuw op de bank, een moeizame start van de wedstrijd. Stefano Sensi kreeg na iets meer dan een minuut spelen uit een counter al een goede kans op de openingstreffer en Wojciech Szczesny moest even later ingrijpen toen Filip Djuricic het strafschopgebied binnen kwam gestormd en hij de bal voor zijn voeten wegplukte. De VAR wees vervolgens uit dat de Pool geen overtreding had gemaakt, waarna Szczesny ook nog een schot van Manuel Locatelli uit de bovenhoek van zijn doel wist te ranselen.



Na deze rommelige openingsfase kregen de bezoekers de wedstrijd echter meer onder controle en na twintig minuten spelen was het raak aan de overkant: doelman Andrea Consigli kon een poging van Ronaldo nog net keren, maar Khedira was vervolgens als eerste bij de bal om de rebound te benutten. De Duitser liet op slag van rust een goede mogelijkheid liggen om de voorsprong te verdubbelen en vlak na de onderbreking ging ook een kopbal van Mario Mandzukic naast het doel van Sassuolo.Ronaldo slaagde er een paar minuten later wel in om het net te laten bollen, maar zijn goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Juventus hoopte daarna met nog twintig minuten te gaan een strafschop mee te krijgen na een vermeende handsbal, die na raadpleging van de VAR echter niet werd toegekend door arbiter Paolo Mazzoleni. De scheidsrechter kon vlak daarop alsnog naar de middenstip wijzen toen een corner van Miralem Pjanic hard werd ingekopt door Ronaldo, die daarmee voor zijn achttiende goal van het seizoen tekende.Massimiliano Allegri bracht in de slotfase Dybala in voor Federico Bernardeschi en ook Can mocht de laatste vijf minuten als invaller voor Blaise Matuidi volmaken. De Duitser beleefde een succesvolle invalbeurt, aangezien hij met zijn eerste balcontact voor de laatste goal van de avond zorgde. Na een vloeiende aanval belandde de bal via Ronaldo bij de meegelopen Can, die Consigli met een schuiver in de verre hoek kansloos liet.