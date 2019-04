'Cristiano Ronaldo krijgt stadion naar zich vernoemd'

Het stadion van Sporting Portugal wordt mogelijk vernoemd naar Cristiano Ronaldo, zo weet O Jogo te melden.

De 34-jarige aanvaller van begon zijn profloopbaan bij de Portugese topclub en naar verluidt zou de eerste werkgever van de wereldster er nu over nadenken om de naam van het Estádio José Alvalade te veranderen.

Volgens de Portugese krant zijn 'CR7 Stadium' of 'Alvalade CR7' opties die overwogen worden. De letters 'CR' staan dan voor Cristiano Ronaldo, terwijl het cijfer zeven verwijst naar het rugnummer van de ervaren aanvaller. Naar verluidt bevinden de plannen om het stadion te vernoemen naar Ronaldo zich al in een vergevorderd stadium.



Voorzitter Frederico Varandas zou reeds enkele gesprekken hebben gevoerd met de entourage van Ronaldo om te kijken hoe de speler zelf tegen dit idee aankijkt. De bestuursleden zouden al akkoord zijn gegaan met de naamswijziging. Naar verluidt wil de nieuwe naam van het stadion 'zo snel mogelijk' doorvoeren.



Ronaldo, die vijf keer de Ballon d'Or heeft gewonnen en ook vijf maal de , sloot zich in 1997 aan bij de jeugdopleiding van Sporting. Na zes jaar vertrok hij naar voor een bedrag van circa negentien miljoen euro. Daarna speelde hij jarenlang voor , alvorens hij zich afgelopen zomer aansloot bij Juventus.