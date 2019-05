"Cristiano Ronaldo is geen Galactico zoals Messi"

Ilkay Gündogan vindt dat Lionel Messi qua niveau boven iedereen uitsteekt. Ook Cristiano Ronaldo kan volgens de Duitser niet aan Messi tippen.

Dat vertelt de middenvelder van in gesprek met DAZN. "In mijn ogen is Messi altijd op een ander niveau geweest dan iedere andere voetballer. Ronaldo is na Messi ook een speler van wereldklasse, maar hij zit wat mij betreft niet op hetzelfde Galactico-niveau als Messi", aldus Gündogan.



"Ik denk niet dat we ooit nog een speler zoals hij te zien krijgen, dus laten we naar hem blijven kijken en van hem genieten nu het nog kan. Ik ben een groot fan." Messi en Ronaldo bereikten onlangs allebei de grens van 600 doelpunten op clubniveau. Ze hebben bovendien beide vijf Ballon d'Ors in hun prijzenkast staan.



Tijdens het huidige seizoen vallen vooral de prestaties van de Argentijn op. Voor het tiende jaar op rij is de grote ster van erin geslaagd om minimaal veertig goals in een seizoen te maken. Sterker nog, hij heeft nog maar twee treffers nodig om voor de vijfde keer in zijn loopbaan de grens van vijftig te halen.



Cristiano Ronaldo staat momenteel op 21 competitiegoals in zijn eerste jaar in de . De Portugees veroverde met de landstitel, maar het gewenste Europese succes voor de Oude Dame bleef uit na uitschakeling tegen in de kwartfinales van de .