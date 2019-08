'Cristiano Ronaldo hoopt op deal tussen Juventus en competitiegenoot'

Juventus is al geruime tijd op zoek naar een aanvalspartner voor Cristiano Ronaldo en mogelijk wordt dat Mauro Icardi.

Nu een potentiële deal voor Romelu Lukaku ogenschijnlijk is geklapt, komt Icardi mogelijk weer in beeld bij de beleidsbepalers in Turijn. La Gazzetta dello Sport weet dinsdag te melden dat Ronaldo een samenwerking met de Argentijn in ieder geval wel ziet zitten.

De kampioen van Italië leek eerder nog dicht bij de komst van Lukaku, maar Paulo Dybala zag een gang naar in ruil voor de Belg niet zitten, waardoor de komst van de Belg niet doorging. Hoewel Ronaldo volgens eerdere berichten uit Engeland graag met Lukaku had samengewerkt, zou hij een partnerschap met Icardi volgens de roze sportkrant ook ‘ideaal’ vinden.

De Portugese sterspeler heeft naar verluidt aan de directie van laten weten graag samen te willen spelen met Icardi. De spits staat nu nog onder contract bij , maar heeft na een bewogen seizoen van de nieuwe trainer Antonio Conte te horen gekregen dat hij niet meer in de plannen voorkomt. Inter lijkt daarom van zins om mee te werken aan een deal, hoewel ook nog altijd wordt genoemd als mogelijke bestemming van de aanvaller.

Juventus is na het vertrek van Moise Kean naar en mogelijke transfers van Mario Mandzukic en Gonzalo Higuaín in ieder geval op zoek naar offensieve stootkracht. Mandzukic is naar verluidt dicht bij een vertrek naar Manchester United, terwijl Higuaín wordt genoemd bij onder meer .

Dybala lijkt op zijn beurt wel in Turijn te blijven en zou het nieuwe aanvalsduo van Ronaldo en Icardi aankomend seizoen kunnen gaan ondersteunen.