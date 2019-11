Cristiano Ronaldo hekelt beslissing en beent boos naar de kant

Juventus won woensdag op het nippertje van Lokomotiv Moskou (1-2) en is daardoor geplaatst voor de volgende ronde van de Champions League.

Na afloop van het duel ging het echter vooral over Cristiano Ronaldo, die geïrriteerd reageerde nadat Maurizio Sarri besloot de Portugees naar de kant te halen.

In minuut 82 werd Ronaldo gewisseld ten faveure van Paulo Dybala. Het was de eerste keer sinds februari 2016 dat de wereldster niet de volle negentig minuten maakte in een -wedstrijd en dat vond Ronaldo niet prettig, zo liet hij tijdens de wissel weten aan Sarri. De trainer stelt echter dat zijn pupil vooral baalde van een lichte blessure.

Lees beneden verder

"Ronaldo was boos, want hij voelde zich niet helemaal fit", zegt Sarri. "Hij had enkele dagen geleden een knieprobleem. Aan het einde van de eerste helft oogde hij al wat nerveus. We maakten ons zorgen. Ik was bang dat hij zichzelf zou blesseren, dus koos ik er liever voor om hem eraf te halen", wordt de oefenmeester geciteerd door verschillende media.

De coach erkent dat niet sterk voor de dag kwam tegen de Russen. "Het was niet een van onze beste optredens. De eerste helft was erg open en in de tweede helft hadden we te veel mensen ver voor onze defensieve linie staan. We namen te veel risico. Maar het team wilde de overwinning en het is de ploeg uiteindelijk gelukt."

Juve leek in Moskou genoegen te moeten nemen met een remise, maar in de slotseconden maakte Douglas Costa met een prachtige solo de 1-2.