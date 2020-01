"Cristiano Ronaldo heeft geen sprint of dribbel meer in de benen"

Juventus-aanvaller Cristiano Ronaldo is niet meer in staat om ver van het doel van de tegenstander te spelen, zo meent Fabio Capello.

De voormalig trainer van onder meer spreekt zich desalniettemin lovend uit over de 34-jarige Portugees. "Hij is de meest complete spits op de planeet", aldus Capello tegenover La Gazzetta dello Sport.

"Niemand kan zo goed als hij ballen die in het strafschopgebied komen tot doelpunten promoveren", vindt Capello, die een indirect tactisch advies geeft aan Maurizio Sarri, de huidige trainer van Juventus. Volgens Capello moet Ronaldo zijn spel enigszins aanpassen. "Hij heeft niet langer de sprint en de dribbel die hij in het verleden wel had. Hij moet in the box blijven, zoals de Engelsen zeggen."

Juventus is momenteel in een titelstrijd verwikkeld met , dat net als la Vecchia Signora op 42 punten staat in de . Inter maakt volgens Capello een goede kans op het kampioenschap, zeker als de club erin slaagt om Arturo Vidal van over te nemen. "Vidal zou een hit worden bij Inter. Hij kent Antonio Conte (de trainer van Inter, red.) ook goed. Maar het zal 50/50 blijven tussen Juve en Inter."

Verder kijkt Capello uit naar de terugkeer van Zlatan Ibrahimovic, die onlangs tekende bij , in Italië. "Hij zal een paar wedstrijden nodig hebben om weer te wennen, maar dan wordt hij beslissend", denkt Capello.

"Het huidige AC Milan heeft weinig personality, daar zal Zlatan zeker voor zorgen. Maar de club heeft meer nieuwe spelers nodig, vooral de verdediging is aan versterking toe."