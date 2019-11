"Cristiano Ronaldo heeft al drie jaar geen tegenstander voorbij gedribbeld"

Fabio Capello twijfelt over de fysieke gesteldheid van Cristiano Ronaldo, nadat de Portugees zondagavond vroegtijdig werd gewisseld bij Juventus.

De 34-jarige Portugees werd zondag in de wedstrijd tegen na 55 minuten spelen vervangen door Paulo Dybala, nadat hij er niet in was geslaagd om zijn stempel op de wedstrijd te drukken. Dybala deed dat wel, toen hij na 77 minuten de enige treffer maakte. Na zijn wisselbeurt verliet Ronaldo direct het veld en verdween de catacombe in en verliet naar verluidt nog voor het laatste fluitsignaal het stadion.

"Ik vond dit niet leuk, het was niet leuk", vertelt Capello aan Sky Sport Italia . "Hij moet een kampioen zijn, zelfs als hij het veld verlaat."

"De waarheid is dat Cristiano Ronaldo al drie jaar geen tegenstander voorbij heeft gedribbeld. Ik deed commentaar in LaLiga toen hij meestal een dubbele overstap deed en je passeerde."

"In hem zit een superkampioen, de beste van allemaal, maar nu zijn er Paulo Dybala en Douglas Costa, die twee sensationele doelpunten hebben gemaakt. Dybala in uitstekende vorm kan het verschil maken, net als Douglas Costa."

"Ze winnen wedstrijden zonder Ronaldo. Juve leek afhankelijk van hem, in plaats daarvan helpt de fantastische selectie en de kwaliteit van de spelers hen toch te winnen."

"Bravo Sarri, die de moed had om hem te wisselen. Dat vereist persoonlijkheid, vooral omdat hij denkt dat alle spelers in de ploeg kunnen spelen en een verschil kunnen maken."

"Cristiano deed het een tijdje, maar nu heeft hij het niet en hij moet herstellen - vooral op fysiek niveau. Hij heeft niet de snelheid en dynamiek die hij op andere momenten heeft laten zien."