Cristiano Ronaldo erkent nieuwe obstakels: "Het is lastiger dan in Spanje"

Cristiano Ronaldo maakte vorig jaar de overstap van Real Madrid naar Juventus en heeft geen spijt van zijn besluit.

De 34-jarige aanvaller geniet van zijn dienstverband bij la Vecchia Signora en zegt Spanje of Portugal niet te missen. "De dingen zijn zoals ze zijn", zegt de superster in een uitgebreid interview met DAZN .

"Natuurlijk heb ik een geweldige club achter mij gelaten en heb ik bepaalde mensen en vrienden verlaten, maar ik mis het land zelf niet. Hier heb ik ook een geweldige club en geweldige mensen, dus de overstap was niet echt zwaar. Het was wel intens én interessant, ik heb me goed aangepast", aldus de Portugees, die dinsdagavond het opneemt tegen in de .



In februari bleek de ploeg van Diego Simeone met 2-0 te sterk voor , waardoor de Italiaanse topclub in de return goed moet presteren om de volgende ronde van het miljardenbal te halen. "Het wordt een lastige wedstrijd", aldus Ronaldo. "Atlético heeft in de laatste vijf jaar twee Champions League-finales gespeeld. Ze hebben een ploeg die het toernooi kan winnen."



Ronaldo probeert dit seizoen topscorer te worden in de , maar erkent dat doelpunten maken lastig is in Italië. "Het is lastiger dan in Spanje. De Spaanse competitie is meer open , de ploegen nemen meer risico's. Hier ligt de prioriteit op verdedigen en dan pas aanvallen. Ik heb ook vijf jaar in Engeland gespeeld, maar ik denk dat het in de Serie A het lastigst is om te scoren."