Cristiano Ronaldo en burgemeester Milaan walgen: "Een schandalige actie!"

Woensdagavond werd Kalidou Koulibaly tijdens het uitduel van Napoli met Internazionale (1-0) meerdere keren racistisch bejegend door Inter-fans.

Na afloop was trainer Carlo Ancelotti woest op scheidsrechter Paolo Mazzoleni, die de wedstrijd niet staakte ondanks verzoeken vanuit Napoli. Cristiano Ronaldo is niet te spreken over de leuzen richting de verdediger. "In de voetbalwereld wil ik altijd respect en educatie zien. Zeg nee tegen racisme, belediging en discriminatie!", zo laat de aanvaller van Juventus weten op Instagram.

Koulibaly, die tijdens de wedstrijd van het veld werd gestuurd door de arbiter toen de verdediger bij een cynisch applaus zijn tweede gele kaart ontving, baalt van het gedrag van de aanhang van Inter. "Ik bied mijn excuses aan", laat Koulibaly op Twitter weten. "Voor de nederlaag en voor het feit dat ik mijn broeders in de steek heb gelaten. Maar ik ben trots op mijn huidskleur. Ook ben ik trots dat ik een Senegalees ben, een Fransman, een Napolitaan, een man."

De racistische leuzen kunnen grote gevolgen hebben voor Inter en de supporters van i Nerazzurri. Giuseppe Pecoraro, aanklager van de Italiaanse voetbalbond, stelde al dat de wedstrijd gestaakt moest worden. Beppe Sala, burgemeester van Milaan en fan van Inter, was aanwezig in het stadion en biedt op Facebook zijn excuses aan. "De leuzen richting Koulibaly waren walgelijk. Een schandalige actie richting een geweldige persoonlijkheid. Ik blijf Inter bezoeken, maar ik maak een klein gebaar als ik weer zoiets hoor. Ik sta op en vertrek."



"Ik doe het voor mezelf. Ik ben me bewust van het feit dat degenen die de speler uitjouwen helemaal niets om mij geven, maar ik doe het alsnog. Inter gaat ook doen wat in hun ogen juist is. Ik zou graag willen zien dat in de volgende wedstrijd tegen Empoli Kwadwo Asamoah de aanvoerdersband krijgt. Ondertussen bied ik mijn excuses, namens Milaan en mezelf."