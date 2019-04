'Cristiano Ronaldo dient 'verlanglijst' met zes namen in bij Juventus'

Cristiano Ronaldo pakte zaterdag zijn eerste landstitel met Juventus, maar op Europees gebied was het teleurstellend voor La Vecchia Signora.

maakte onlangs in de kwartfinales een einde aan het -avontuur van de Italiaanse grootmacht, die voor aanvang van het seizoen nog werd beschouwd als een van de grote favorieten voor de eindwinst. Om een dergelijk scenario volgend seizoen te voorkomen heeft Ronaldo naar verluidt een aantal versterkingen voor zijn club in gedachten.

Corriere dello Sport weet namelijk te melden dat de sterspeler een ‘verlanglijstje’ met daarop zes namen heeft ingeleverd bij de beleidsbepalers in Turijn. De Portugees zou graag zien dat Raphaël Varane wordt opgepikt bij zijn voormalige werkgever , terwijl ook Isco over moet komen van de Koninklijke om het middenveld van wat broodnodige creativiteit te voorzien.



Naast Varane hoopt Ronaldo op de komst van Kostas Manolas als defensieve versterking. De Griek is voor 36 miljoen euro op te pikken bij competitiegenoot en zou daarmee geen al te grote investering vormen voor . Naast creativiteit op het middenveld is de Italiaans landskampioen ook op zoek naar een vervanger van Sami Khedira en Tanguy Ndombélé van zou volgens Ronaldo een geschikte kandidaat zijn.



In offensief opzicht hoopt de aanvaller naar verluidt op de komst van landgenoot João Félix van en Federico Chiesa van . Eerstgenoemde wordt met praktisch de hele Europese top in verband gebracht, terwijl Chiesa al langer genoemd wordt als potentiële versterking voor Juventus. De club verzekerde zich voor aankomend seizoen overigens al van de komst van de transfervrije Aaron Ramsey.