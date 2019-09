'Cristiano Ronaldo blijkt cruciaal bij volgende megaklapper voor Juventus'

De komst van Cristiano Ronaldo heeft Juventus veel populairder gemaakt, zo constateert Tuttosport.

De Portugese aanvaller ruilde in de zomer van 2018 in voor een dienstverband bij la Vecchia Signora en leverde de Italiaanse topclub veel nieuwe volgers op. Ook in financieel opzicht blijkt de aanwezigheid van Ronaldo cruciaal.

Tuttosport heeft berekend dat flink aan populariteit heeft gewonnen. Waar de grootmacht voor de komst van Ronaldo bijna 50 miljoen volgers had op social media, staat de teller volgens de sportkrant uit Turijn nu op 83,8 miljoen volgers. De gewonnen populariteit heeft naar verluidt positieve gevolgen voor Juventus in de onderhandelingen met sponsoren.

Juventus ging afgelopen december bijvoorbeeld een nieuwe sponsordeal aan met Adidas. Het kledingmerk besloot flink in de buidel te tasten door te besluiten ieder jaar, tot 2027, 51 miljoen euro aan Juventus te betalen. Naast het megacontract met Adidas zou de aanwezigheid van de 34-jarige Ronaldo ook effect sorteren in de gesprekken met Jeep.

Het autobedrijf is bereid de huidige verbintenis sterk te verbeteren. Jeep wil de bijdrage verdrievoudigen door niet ieder jaar meer zestien miljoen euro plus bonussen te betalen, maar vijftig miljoen per seizoen.

Het huidige contract van Jeep met Juventus loopt medio 2021 af en beide partijen zijn al in gesprek om een nieuwe verbintenis aan te gaan.