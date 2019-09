Cristiano Ronaldo bij Juventus: Goals, assists, resultaten en wedstrijden in 2019/20

Hoe vergaat het de vijfvoudig winnaar van de Ballon d'Or in zijn tweede seizoen bij la Vecchia Signora?

Cristiano Ronaldo stapte in de zomer van 2018 binnen bij als een van de beste doelpuntenmakers ter wereld en dat gaat natuurlijk gepaard met grote verwachtingen.

De Italiaanse kampioen betaalde 100 miljoen euro om de 34-jarige spits in te lijven van . Met hem wil de ploeg de winnen en het imago van de verbeteren.

Ronaldo's cijfers zijn al jaren ongelooflijk te noemen. Toen hij arriveerde in Turijn had hij al 658 goals in 915 clubwedstrijden op zijn naam staan. Liefst 450 daarvan kwamen tot stand in 438 wedstrijden bij Real Madrid.

Zijn debuutseizoen bij Juventus besloot hij met 28 treffers in alle competities. Hij werd geen topscorer en aast wel op die titel nu hij onder de nieuwe trainer Maurizio Sarri meer vrijheid krijgt dan onder voorganger Massimiliano Allegri.

Goal houdt je op deze pagina op de hoogte van de verrichtingen van de Portugees. Al zijn goals en assists worden weergegeven, terwijl andere bijzonderheden natuurlijk ook niet worden vergeten.

Cristiano Ronaldo's statistieken in 2019/20:

Datum Wedstrijd Competitie Goals Assists 24 augustus 0 - 1 Juventus Serie A 0 0 31 augustus Juventus 4 - 3 Serie A 1 0

Goal blijft deze pagina gedurende het seizoen updaten.

