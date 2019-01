Cristiano Ronaldo bij Juventus: Doelpunten, assists, resultaten & wedstrijden in 2018/19

Hoe past de vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar zich aan aan het leven in Italië na zijn komst van Real Madrid? Goal heeft de statistieken.

Cristiano Ronaldo arriveerde bij Juventus met een reputatie als een van de meest talentvolle doelpuntenmakers aller tijden en, zoals je zou verwachtigen, levert dat grote verwachtingen op.

De regerend Italiaans landskampioen vond het gepast om honderd miljoen euro uit te geven voor de 33-jarige om een aantal redenen, maar zijn ongelooflijke capaciteit om het net te doen vinden, is daarvan de belangrijkste.

Ronaldo's statistieken in zijn carrière zijn episch en voorafgaand aan zijn komst in Turijn had hij 658 doelpunten gemaakt in 915 clubwedstrijden, waarvan 450 in 438 wedstrijden voor Real Madrid.

Het Portugese fenomeen heeft vier keer de Europese Gouden Schoen gewonnen en eindigde zeven keer als topscorer van de Champions League.

Een gewoonte om zulke onderscheidingen te winnen zorgt voor een druk op de schouders van Ronaldo in Italië.

Waar het seizoen 2018/19 aan de gang is houdt Goal je op de hoogte van alle statistieken van Ronaldo voor Juventus dit seizoen, inclusief doelpunten, assists en meer.

Cristiano Ronaldo 2018/19 Juventus statistieken

Toen Ronaldo niet onmiddelijk het net wist te vinden in de Serie A, duurde het niet lang voordat er kritisch werd gekeken naar de vorm van de aanvaller.

Hij kostte hem vier wedstrijden - of 320 minuten - om uiteindelijk te scoren toen hij tweemaal het net vond in de 2-1 zege op Sassuolo nadat hij niet op het scoreformulier kwam tegen Chievo Verona, SS Lazio en Parma.

"Ik wilde heel graag deze eerste doelpunten maken en ik ben blij dat ik het net heb gevonden", vertelde een opgeluchte Ronaldo in gesprek met Mediaset na zijn eerste treffers.

"Dit is voetbal. Het belangrijkste ik dat het team. Natuurlijk was ik een beetje gespannen door al het gepraat over Real Madrid en het niet scoren, maar ik bedank mijn teamgenoten dat ze me gedurende de periode hebben gesteund."

"Ik wist dat ik goed werkte en het was slechts een kwestie van tijd. Ik pas me goed aan aan het Italiaanse voetbal."

Ronaldo's Champions League-debuut voor Juventus tegen Valencia was er een om snel te vergeten nadat hij radeloos het veld verliet na een rode kaart te hebben ontvangen, als herstelde hij zich met een latende winnende treffer tegen Frosinone in het daaropvolgende weekend.

De 33-jarige Portugees maakte zijn eerste Champions League-doelpunt voor de Italiaanse topclub op 7 november tegen Manchester United, een fantastisch schot die uiteindelijk op niets uitdraaide toen José Mourinho's ploeg met 2-1 won.

Lees beneden verder

Zijn veertiende Serie A-doelpunt kwam eind december tegen Sampdoria, waardoor hij de best scorende Portugese speler werd op het hoogste Italiaanse niveau sinds Rui Barros.

Cristiano Ronaldo wedstrijden & statistieken voor Juventus

Datum Wedstrijd Doelpunten Assists 18 augustus Chievo 2-3 Juventus 0 0 25 augustus Juventus 2-0 SS Lazio 0 1 1 september Parma 1-2 Juventus 0 0 16 september Juventus 2-1 Sassuolo 2 0 19 september Valencia 0-2 Juventus 0 0 23 september Frosinone 0-2 Juventus 1 0 26 september Juventus 2-0 Bologna 0 0 29 september Juventus 3-1 SSC Napoli 0 0 6 oktober Udinese 2-0 Juventus 1 0 20 oktober Juventus 1-1 Genoa 1 0 3 november Juventus 3-1 Cagliari 0 1 7 november Juventus 1-2 Manchester United 1 0 11 november AC Milan 0-2 Juventus 1 0 24 november Juventus 2-0 SPAL 1 0 28 november Juventus 1-0 Valencia 0 1 1 december Fiorentina 0-3 Juventus 1 0 7 december Juventus 1-0 Inter Milan 0 0 12 december Young Boys 2-1 Juventus 0 1 15 december Torino 0-1 Juventus 1 0 22 december Juventus 1-0 Roma 0 0 26 december Atalanta Bergamo 2-2 Juventus 1 0 29 december Juventus 2-1 Sampdoria 2 0 12 januari Bologna 0-2 Juventus 0 0 16 januari Juventus 1-0 Milan 1 0 21 januari Juventus 3-0 Chievo 0 0 27januari Lazio 1-2 Juventus 1 0

Juventus' volgende vijf wedstrijden

Datum Wedstrijd Competitie 30 januari Atalanta vs Juventus Coppa Italia 3 februari Juventus vs Parma Serie A 10 februari Sassuolo vs Juventus Serie A 15 februari Juventus vs Frosinone Serie A 20 februari Atlético Madrid vs Juventus Champions League

Goal houdt deze pagina up-to-date, dus zorg ervoor dat je 'm opslaat voor de laatste statistieken van Ronaldo met Juventus.

Laatste update: 28 januari