Crisis in Barcelona: Messi en Abidal benadrukken groeiende problemen in Camp Nou

Barcelona kreeg dinsdag veel negatief nieuws te verwerken, maar het meest serieuze bericht was dat hun sterspeler fel reageerde op directeur Abidal.

Quique Setién kon amper geloven dat hij ineens naar een club kon die bovenaan LaLiga staat. Misschien begint hij het nu te begrijpen.

"Ik word elke dag wakker en denk: 'Jezus Christus!'"grapte de trainer kort na zijn komst. Inmiddels spreekt hij die woorden in een andere context.

Andere clubs hebben zogenaamde 'banter eras', waarin fans op Twitter de blunders van de afgelopen tien jaar samenvatten in één humoristische thread. propte dinsdag verschillende negatieve nieuwsberichten op één dag.

Eerst was er de blessure bij Ousmane Dembélé. Wat maandag nog leek op een kleine overbelasting in zijn herstelproces, bleek 24 uur later om een volledig afgescheurde hamstring te gaan.

De Fransman staat daardoor voor de rest van dit seizoen buitenspel en misschien is zelfs zijn hele carrière bij Barcelona wel voorbij. Maar de situatie werd later op de dag nog slechter.

Lionel Messi, Barça's aanvoerder, talisman en hun beste speler ooit, haalde publiekelijk uit naar sportief directeur Éric Abidal, die zich in een interview met Diario Sport had uitgesproken over het ontslag van Ernesto Valverde.

Abidal impliceerde dat het vertrek van Valverde deels te maken had met het feit dat spelers ongelukkig waren met hem. Ze zouden niet meer voor hem door het vuur willen gaan. "Veel spelers waren ontevreden of werkten niet hard meer en er was ook sprake van een intern communicatieprobleem", aldus Abidal.

De oud-speler van de club kreeg in juni 2018 deze functie toegewezen om de band tussen het eerste elftal en het bestuur te verbeteren. In zijn carrière als speler was hij teamgenoot van de zwaargewichten uit de huidige selectie. De Fransman is jong en hij begrijpt hen. Dat was de gedachte.

Abidal zei in het interview ook dat de club aan het onderhandelen was over een contractverlenging voor Messi en dat de club hem 'gelukkiger wilde maken'. Hij begon op de slechtst mogelijke manier.

Kort nadat het interview was gepubliceerd, kwam Messi al met een reactie via Instagram. Het sociale medium is zijn grote wapen; begin 2015 volgde hij het account van tijdens de crisis die Luis Enrique bijna zijn baan kostte.

"Ik houd er niet van om dit te doen, maar ik vind dat mensen verantwoordelijk zijn voor hun werk en hun eigen beslissingen", schreef Messi bij een screenshot van Abidal's quotes over spelers die niet hard werkten.

Dat klopt. Messi spreekt zich niet vaak publiekelijk uit en je krijgt toch het gevoel dat hij dit al een tijdje wilde zeggen. Met zijn contract dat in 2021 verloopt, waarin een clausule staat die bepaalt dat hij komende zomer transfervrij is, is de situatie nu een soort 'kruitvat', zoals Marca het woensdagochtend omschreef.

"De spelers zijn verantwoordelijk voor wat er op het veld gebeurt en wij zijn de eersten die toegeven wanneer we niet goed hebben gespeeld. De leiding van het bestuurlijke gedeelte moet z'n verantwoordelijkheid pakken en vóór hun keuzes gaan staan", ging de 32-jarige Argentijn verder.

"Tot slot, als je spreekt over spelers, noem dan 'man en paard' en kom met namen. Als je dat niet doet, wordt het een smerig spel en worden verhalen gevoed die niet waar zijn."

De spanningen bij de Catalaanse grootmacht lopen hoog op. Vorige week was er tijdens de training een opstootje tussen twee spelers. Het elftal maakt vlak voor de aftrap van een wedstrijd geen 'huddle' meer, wat onder Valverde en Luis Enrique nog wel werd gedaan. Maar dat is geen beslissing van Setién. De spelers willen het gewoon niet meer.

Sommige spelers vonden inderdaad dat er onder Valverde te slap werd getraind en dat de ploeg harder zou moeten werken. Andere voelden zich daar prima bij.

Tot slot meldde Barça ook nog dat Samuel Umtiti donderdag voor de rechter moet verschijnen, omdat hij vernielingen met een schade van 183.000 euro zou hebben aangebracht aan een huis. Er is een risico dat hij donderdag daardoor de clash met Athletic Club in de mist. Slechts nieuws, aangezien Gerard Piqué vanwege een lichte blessure een twijfelgeval is. Beide verdedigers horen overigens wel bij de wedstrijdselectie.

Het schokkende is dat niets van dit alles nog echt verrassend is. Barcelona draagt de crisis goed. Ze voelen zich er tegenwoordig comfortabel bij.